عضو الكونجرس السابق ويل هيرد ينضم إلى سباق الترشيح الجمهورى للرئاسة الأمريكية

وكالات

انضم عضو الكونجرس الأمريكى السابق عن ولاية تكساس والضابط السابق فى وكالة المخابرات المركزية، ويل هيرد، اليوم الخميس، إلى سباق الترشيح الجمهورى للرئاسة، حسبما ذكرت " يو اس توداى".

وقال هيرد فى فيديو إطلاق حملته الانتخابية لرئاسة أمريكا: “أعداؤنا يتآمرون ويخلقون الفوضى ويهددون الحلم الأمريكى فى الداخل، وتتدفق الهجرة غير الشرعية والفنتانيل إلى بلدنا، والتضخم لا يزال خارج نطاق السيطرة، والجريمة والتشرد المتزايد فى مدننا، والليبراليون لا يفعلون شيئا.

وأكد ويل هيرد أن بايدن لا يستطيع حل هذه المشاكل أو لن يفعل ذلك، وإذا رشحنا سياسيا أنانيا وفاشلا خارجا عن القانون مثل دونالد ترامب، الذى خسر مجلس النواب ومجلس الشيوخ والبيت الأبيض، فإننا نعلم جميعا أن جو بايدن سيفوز مرة أخرى”.

وأضاف أن الأمريكيين بحاجة إلى الحس السليم فى “الأوقات المعقدة” الحالية، مشيرا إلى أن هناك الكثير مما يوحد البلاد أكثر مما يمكن أن يقسمها.

وقال هيرد إنه على مدى السنوات ال 20 الماضية كان فى الخطوط الأمامية للمعارك الأكثر إلحاحا التى تواجه الولايات المتحدة، ولا سيما من خلال مطاردة الإرهابيين بعد 11 سبتمر والسعى لتوفير المزيد من الفرص للطبقة الوسطى، لخفض الضرائب، وتأمين الحدود الجنوبية كعضو فى الكونجرس.

وتابع: “لقد أظهرت لى هذه التجارب أن هذه اللحظة، وأن هذه الانتخابات لم تكن أبدا أكثر أهمية، لهذا السبب أترشح لترشيح الحزب الجمهورى لمنصب رئيس الولايات المتحدة”.