سفير اليابان بالقاهرة يزور مستشفي الكرنك الدولي بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أمير التلواني، سفير دولة اليابان لدي مصر هيروشي أوكا والوفد المرافق، في جولة تفقدية استهدفت تفقد ماهية الخدمات الصحية المقدمة والأقسام المختلفة، وذلك علي هامش زيارته لمحافظة الأقصر وبناء على طلبه بزيارة مستشفي الكرنك.

وشملت الجولة أقسام السياحة العلاجية والخدمات الفندقية وخدمات الغرفة الوطنية للشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وكذلك الخدمات المختلفة لقسم الأشعة.

وأعرب السفير الياباني فيه عن سعادته، وقام بالتقاط صورة تذكارية وتوثيقية مع أحد الأجهزة يابانية الصنع للاشعة المقطعية، والذي تم تركيبه حديثاً في المستشفي يحمل الهوية اليابانية، والذي يعتبر أحد أوجه التعاون المشترك بين البلدين لخدمات الرعاية الصحية، بجانب العديد من البرامج التدريبية والتنفيذية مثل تطبيقات جودة الخدمات الصحية بالتعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية و وكالة الجايكا اليابانية، والتي استطلع الوفد خلالها مراحل تنفيذ عدد من تلك البرامج في عدد من الاقسام بالمستشفي مثل برنامج 5S،وبرنامج kaizen.

كما أضاف السفير أنه من خلال زيارته لعدد من محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، وبالمقارنة تعتبر محافظة الأقصر هي تحدي كبير للهيئة العامة للرعاية الصحية في المرحلة الأولى نظرا لطبيعتها الجغرافيا الصعبة والمتشعبة إلا أن ناجحها مميز جدا.

ودون السفير كلمته التذكارية قائلا: "أهنئكم علي نجاح الانجاز لمشروع التأمين الصحي الشامل في الأقصر، واتمني أن اري الابتسامة علي وجوه الكثير من المصريين بفضل نظام التأمين الصحي الشامل، كما أننا منبهرين بالتعاون المشترك مع الجايكا لتحسين الكفاءة الصحية في المستشفيات ".