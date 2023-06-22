جامعة الزقازيق تتقدم 81 مركزا عالميا فى تصنيف ليدن الهولندى

وأعلن الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة حققت تميزاً جديداً على المستوى الدولي، بتقدم الجامعة بمعدل 81 مركزاً مقارنة بالعام السابق، حيث كانت في المركز 713 في تصنيف «ليدن الهولندي للجامعات لعام 2023، حيث حصلت على المركز 637 عالمياً ضمن 1318 جامعة على مستوى العالم، والمركز الخامس محليا ضمن 13 جامعة مصرية تم ظهورها في هذا التصنيف.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولى للجامعة مما كان له أبلغ الأثر في حصول الجامعة على مراكز متميزة فى العديد من التصنيفات العالمية، ومؤكدا على سعي الجامعة المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية، تأكيدا على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتا إلى أن تصنيف ليدن الهولندي للجامعات يقدم مؤشرات ببليومترية متقدمة، تساعد في استكشاف أداء الجامعات من زوايا مختلفة ومتعددة.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء والتصنيف الدولى بالإنجاز الكبير الذي حققته الجامعة في تصنيف ليدن الهولندي ، وحصول الجامعة على ترتيب عالمى متميز، كما أشادت بالجهود المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الإرتقاء بالمستوي البحثي والأكاديمي بالجامعة بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة الإقليمية والدولية.

فيما أكد الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي على اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتوفير كافة سبل الدعم للباحثين في إطار استراتيجيات وخطط بحثية واضحة، مشيرا إلى حصول جامعة الزقازيق على مراكز متميزة بين الجامعات المصرية وفق التخصصات المختلفة.

وأشارت الدكتورة سالي محمود مدير وحدة التصنيف بالجامعة أن تصنيف "ليدن الهولندي للجامعات" يعتمد على النشر العلمي العالمي المبوب في قاعدة بيانات (Clarivate) وجودة هذه البحوث والإشارة إليها والتعاون المؤسسي والدولي لإنتاجها.