دفعة 2002 طب الزقازيق يؤسسون صندوقا تكافليا للحالات الصعبة

ومن جانبه قال الدكتور "محمد رضا عبد العزيز" مدرس جراحة المخ والأعصاب بجامعة الزقازيق، إنه فترة جائحة كورونا كان الجيش الأبيض فى المقدمة لن يتخاذل عن تأدية دوره الوطنى، وفقد الكثير من صفوفه، من أجل رسالته السامية، ومن هنا جاءته فكرة إنشاء صندوق تكافل لزملائه من دفعة طب 2002 بجامعة الزقازيق، بإنشاء صندوق صندوق تكافلى يتم من خلاله الوقوف بجوار أطباء الدفعة فى المواقف المختلفة.

وتابع "إن ذلك لكى يزيد من الترابط بين الأطباء حيث يشعرهم أن هناك زملاء يقفون بجوارهم فى الحالات الصعبة، خاصة فى حالات العجز سواء الكلي أو الجزئي او الوفاة،فهناك بعض الاطباء الذين قد يصيبهم مكروه فى سن مبكرة وتجد صندوق تكافل الاطباء يقف بجوارهم ويساعدهم، وبعد طرح الفكرة على زملائه من أطباء الدفعة تجاوب معه 200 طبيب، على أن يساهم كل منهم شهريا ب100 جنيه بقيمة سنوية 1200 جنيه بإجمالي المبلغ للجميع 240 ألف جنيه سنويا، على أن يصرف ربع المبلغ للزميل فى حالة المرض او العجز أو الحالات الصعبة.

من جانبه قال الدكتور خالد صفوت، نقيب أطباء الشرقية، إنه تم عمل لائحة مالية تحت رعاية النقابة بحساب خاص بعد موافقة النقابة العامة لدعم هذة دفعة طب 2002 جامعة الزقازيق فى فكرتهم النبيلة لدعم بعضهم البعض فى الحالة الصعبة والمرض.

فيما قالت الدكتورة " منال ابراهيم" من أطباء دفعة طب 2002، إن فكرة الصندوق تأتي من مبدأ حق الزمالة .

من أجل زيادة أواصر التكافل الاجتماعي والمحبة والتعاون فيما بينهم بحق الزمالة، تكاتف مجموعة من أطباء دفعة 2002 بكلية الطب جامعة الزقازيق، فى إنشاء صندوق تكافل للوقوف بجوار بعضهم فى الحالات الصعبة وخاصة العجز والمرض.