تعرض كبار السن للكسور عدة مرات دليل على الإصابة بهشاشة العظام

كتبت رانيا عامر

يعانى الكثير من الأشخاص، سواء الكبار أو الصغار، من الإصابة بهشاشة العظام ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها العوامل الوراثية والضغوط النفسية، بجانب سوء التغذية ونقص العناصر الغذائية الغنية بالفيتامينات والبروتينات التى يحتاجها الجسم يوميا.

وقال الدكتور يفجيني جاروف، أخصائى جراحة العظام، أن أولى علامات هشاشة العظام تظهر غالبا لدى الرجال كبار السن، والنساء فى سن اليأس، وفقا لموقع إزفيستيا.

ويشير الأخصائي إلى أن السبب الأكثر انتشارا لهشاشة العظام هو نمط الحياة الخامل، والنظام الغذائي غير المتوازن وكذلك نقص فيتامين D، وهناك علامات ثانوية تنسب لها الوراثة وداء السكري وقصور الكبد المزمن.

ووفقا له يمكن تشخيص هشاشة العظام على الرغم من أن المرحلة المبكرة للمرض من دون أعراض، من الإصابات الأكثر انتشارا وهي الكسر الانضغاطي في العمود الفقري، كما قد يشير كسر عنق عظم الفخذ إلى هشاشة العظام أيضا.

وبالإضافة إلى ذلك يعتبر مرض هشاشة العظام خطيرا حال انحناء العمود الفقرى، وقد يقل طول المريض، ما يؤدي إلى ظهور آلام في العمود الفقري، وقد تتطور الحالة ويفقد المصاب القدرة على العمل، ويصبح معاقا.

وتابع "إذا تعرض الشخص لإصابات وكدمات وتشققات وكسور باستمرار، فقد يشك الطبيب في العلامات الأولية لهشاشة العظام ويصف اختبارات وفحوصات إضافية".

ويوصي الطبيب بممارسة النشاط البدني وتناول أطعمة غنية بالكالسيوم للوقاية من مرض هشاشة العظام.