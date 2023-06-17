10 نصائح لتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام أثناء الحمل

كتبت ميرفت رشاد

هشاشة العظام هي حالة تصبح فيها العظام هشة بسبب فقدان الأنسجة ، مما يجعلها أكثر عرضة للكسر خلال فترة الحمل ، يخضع الجسم لتغيرات كبيرة تزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، تؤدي التغيرات الهرمونية أثناء الحمل ، مثل زيادة مستويات هرمون الاستروجين ، إلى زيادة كثافة العظام، ومع ذلك ، بعد الولادة ، تنخفض مستويات هرمون الاستروجين ، مما يؤدي إلى فقدان العظام للكثافة ، مما يجعلها أكثر عرضة للكسور، وإليك النصائح التي يمكنك اتباعها لتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

10 نصائح للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام أثناء الحمل:

1. ضمان نظام غذائي متوازن

يعد النظام الغذائي المتوازن الغني بالكالسيوم وفيتامين د عاملاً هامًا في تقليل مخاطر الإصابة بهشاشة العظام أثناء الحمل، تعتبر منتجات الألبان والأسماك الزيتية والمكسرات والخضروات ذات الأوراق الخضراء مصادر ممتازة للكالسيوم، وبالمثل ، تعد الأسماك الزيتية وصفار البيض والحبوب المدعمة مصدرًا غنيًا بفيتامين د الذي يساعد في امتصاص الكالسيوم.

2. الإقلاع عن التدخين

يشتهر التدخين بتأثيره السلبي الكبير على صحة العظام، أثناء الحمل ، يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام لكل من الأم والطفل، لذلك يوصى بالإقلاع عن التدخين أثناء الحمل لتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

3. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

تحسن التمارين المنتظمة كثافة العظام وتساعد في الحفاظ على صحة العظام بشكل عام، يجب على النساء ممارسة تمارين حمل الأثقال وتدريبات المقاومة لتقليل فقدان كثافة العظام أثناء الحمل.

4. تجنب تناول الكحول

أظهرت الدراسات أن الاستهلاك المفرط للكحول يقلل من كثافة العظام ويزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، لتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام أثناء الحمل ، يُنصح بتجنب تناول الكحول.

5. تجنب الكافيين

يمكن أن يتداخل الكافيين مع امتصاص الكالسيوم ويساهم في فقدان العظام، يمكن أن يقلل تقليل تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين بما في ذلك القهوة والشاي والمشروبات الغازية أثناء الحمل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

6. الترطيب

شرب الكثير من الماء مهم لحسن سير عمل الجسم، يساعد على منع الجفاف ويضمن بقاء العظام صحية وقوية أثناء الحمل.

7. فحوصات منتظمة مع الطبيب

رعاية ما قبل الولادة مهمة للحفاظ على صحة الحمل، يمكن أن تساعد الفحوصات المنتظمة مع طبيبك في تحديد ومراقبة أي مخاطر للإصابة بهشاشة العظام.

8. تناول مكملات

يقترح أن تأخذ النساء الحوامل مكملات فيتامين قبل الولادة التي توفر ما لا يقل عن 10 ميكروجرام من فيتامين د، وهذا يساعد على ضمان حصول الجسم على العناصر الغذائية المناسبة لنمو العظام بشكل صحي.

9. تجنب الفوسفات

تحتوي بعض الأطعمة المصنعة على إضافات الفوسفات ، والتي قد تساهم في فقدان العظام وهشاشة العظام. يُنصح بتجنب مثل هذه الأطعمة أثناء الحمل.

10. الإقلاع عن الأدوية غير الموصوفة

يمكن لبعض الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل مضادات الحموضة والكورتيكوستيرويدات وبعض مضادات أن تتداخل مع امتصاص الكالسيوم وتساهم في فقدان العظام، إذا كانت هذه الأدوية ضرورية ، فناقشها مع طبيبك.