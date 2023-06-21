وكيل "تعليم دمياط" يلتقى الحاصلين على المراكز الأولى بمهرجان الطفل المبدع

دمياط معتز الشربيني

التقى المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأربعاء، الطلاب الموهوبين الحاصلين على المراكز الأولى بمهرجان الطفل المبدع الدولى المقام بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة مصر الحياة، وذلك بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وزهر الدين الليثى مدير عام التعليم العام، والنائب أحمد البلشى عضو مجلس الشيوخ، وولاء عبد الرازق نائب رئيس المهرجان لمحافظة دمياط.



واستمع "وكيل الوزارة" لكل طالب على حدا عن موهبته وكيف قام بتنميتها، معربا عن بالغ الشكر والتقدير لأولياء أمورهم ولكل من ساهم وساعد فى تنمية تلك المواهب، وحصد تلك النتائج المشرفة لتعليم دمياط، متمنيا دوام التقدم والتوفيق.



وأهدى "عبد الرؤوف" دروع مديرية التربية والتعليم للطلاب الفائزين تقديرا لتميزهم في مواهبهم المختلفة.



وفاز التلميذ زياد وائل قاسم العلمي بالمركز الأول إنشاد دينى عمر ٧ سنوات، والطالبة رودينا محمود نوفل بالمركز الثانى تكنولوجيا المعلومات، والتلميذة هنا خالد عبد الفتاح الغرباوي بالمركز الأول إلقاء شعر عمر ١٠ سنوات، والتلميذة ميرا عمر شتا بالمركز الأول إلقاء شعر عمر ٩ سنوات، والطالبة جنى السيد طه الدسوقى بالمركز الاول إلقاء شعر عمر ١٢ سنة، والتلميذ عمر محمود عطعوط بالمركز الثانى في إلقاء الشعر عمر ٨ سنوات، والطالب خالد محمد مصطفى الزرقاوى بالمركز الثانى إلقاء شعر عمر ١٤ سنة، والطالبة رودينا محمد مصطفى الزرقاوى بالمركز الثانى في إلقاء الشعر عمر ١٣ سنة، والطالبة نورسان محمد الزقزوق بالمركز الثانى في الرسم، والطالبة ريوان محمد سيد أحمد بالمركز الثانى في إلقاء الشعر ١٥ سنة، والطالبة فاطمة الزهراء أحمد عبد المنعم بالمركز الثالث في تلاوة القرآن الكريم



كما نالت التلميذة شهد رضا المهدى شهاده تميز وابداع في الرسم، والطالبة عنود محمد عبد الوهاب فايد شهاده تميز وابداع رسم، والتلميذ محمد نادر عزت شهاده تميز وابداع في الغناء، والتلميذة وردشان محمد الزقزوق شهاده تميز وابداع السباحة، والتلميذ محمد وائل قاسم العلمي شهاده تميز وابداع في التقديم الإعلامى بالإضافة إلى لقب سفير من منظمه الأمم المتحدة، والطالبة ملك معوض كامل على لقب سفير من منظمة الأمم المتحدة.



يأتى ذلك تتويجا لدعم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لكافة أبنائنا وبناتنا الطلاب لاستثمار طاقاتهم وتنمية مواهبهم وبناء شخصيتهم.