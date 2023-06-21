تداولات البورصة المصرية تسجل 242 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023

كتب هانى الحوتى

قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية ، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) ارتفع بنسبة 23.5% من أول العام، وبنسبة 50.9% منذ يناير من عام 2022 وحتى جلسة 18 يونيو الجارى، وحقق المؤشر الرئيسي عائد بنسبة 108.2% مقارنة بأقل نقطة في 5 يوليو من عام 2022، كما حقق رأس المال السوقي أعلى من تريليون جنيه ليسجل 1.176 تريليون جنيه في 18 يونيو.

وأضاف "الدكاني"، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الأربعاء، بمقر البورصة المصرية بالقرية الذكية، أن قيم التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية سجلت 242 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بـ141 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2022، وبلغت قيمة التداول على الأسهم 32 مليار جنيه في شهر يونيو عام 2023 مقارنة بـ13 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من العام الماضي.

وتابع أن البورصة حققت زيادة في رؤوس الأموال بلغت 8.3 مليار جنيه منذ بداية العام وحتى 18 يونيو الجاري، مقارنة بحوالي 6.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي، ووزعت الشركات أرباحًا نقدية بلغت 24.7 مليار جنيه منذ بداية العام وحتى جلسة 18 يونيو الجاري، مقارنةً بحوالي 23.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي.