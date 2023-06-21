اليوم السابع
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الأربعاء، 21 يونيو 2023 05:16 م
أكرم القصاص
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خلال النصف الأول من 2023

رئيس البورصة: ارتفاع استثمارات التأمينات والبريد بسوق المال إلى 23.5 مليار جنيه

الأربعاء، 21 يونيو 2023 05:10 م
رئيس البورصة: ارتفاع استثمارات التأمينات والبريد بسوق المال إلى 23.5 مليار جنيه رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إن استثمارات المؤسسات الحكومية الكبرى ارتفعت بالبورصة المصرية من 4.4 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2022 إلى 23.5 مليار جنيه في النصف الأول من العام الحالي، وذلك بعد جهود تشجيع المؤسسات الحكومية الكبرى في البورصة وعلى رأسها هيئتي التأمينات الاجتماعية والبريد لتنشيط التداول وتعزيز السيولة، خاصة وأن استثمارات المؤسسات الحكومية لاتزال ضعيفة جدًا مقارنة بنسب استثمارها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
 
وأوضح "الدكاني"، في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر عقد عصر اليوم الأربعاء، بمقر البورصة بالقرية الذكية، أن زيادة استثمارات المؤسسات الحكومية في البورصة، يسهم في طمأنه المستثمرين الأجانب، وإعادتهم مرة ثانية لسوق المال بعد الموجة البيعية التي شهدتها الفترة الماضية، كما أن الاستثمار المؤسسي في أسواق المال يلعب دورًا كبيرًا أيضًا في إحداث قدر كبير من الاستقرار في أداء السوق.
 
وأشار رامي الدكاني، إلى مقترح بدراسة إصدار رخص لمديري علاقات المستثمرين للشركات المقيدة في البورصة.

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البورصة المصرية

استثمارات المؤسسات الحكومية

التامينات



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