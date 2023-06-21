اعتماد 271 معهدا أزهريا من الهيئة القومية للجودة والاعتماد خلال 2023

كتب: لؤى على

أعلنت الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في مجلس إدارة الهيئة المنعقد اليوم الأربعاء، عن اعتماد (69) معهدًا أزهريًّا (28 رياض أطفال، 33 ابتدائي، 8 إعدادى)، بنسبة اعتماد (98.57%) من المعاهد التي عُرضت في المجلس اليوم.

وأشار الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، أنه بلغ عدد المعاهد التي تقدَّمت للاعتماد في العام الدراسي 2022-2023، (279) معهدًا أزهريًّا؛ حيث تم اعتماد (271)، ومنح مهلة لعدد (8)، بنسبة اعتماد إجمالية (97.13%).

وصرَّحَ الدكتور الضوينى أن فضيلة الإمام الأكبر يُولى التعليم الأزهرى قبل الجامعى أهميةً كبرى، ويتابع بنفسه كل المستجدات، ويوجِّه بدراسة كلِّ ما يطرأ من تحديات، وإيجاد حلول جذرية لها، مؤكدًا أن اعتماد هذا الكم الكبير من المعاهد الأزهرية خلال العام الحالي لم يكن ليتم لولا توفيق الله ثم توجيهات فضيلة الإمام الأكبر وحرصه على أن يتمتع أبناء الأزهر ببيئة تعليمية تشجعهم على الاجتهاد والابتكار وتحصيل العلوم وتسخيرها لما ينفع وطنهم وأمتهم.

وقدَّم وكيل الأزهر الشكر للقائمين على الهيئة القومية للجودة والاعتماد لما يقدمونَه من دعم في تدريب ممثلي الأزهر وتزويدهم بكلِّ المهارات والمعرفة اللازمة للارتقاء بجودة التعليم الأزهري، معربًا عن تقديره للدكتورة راجية طه، نائب رئيس الهيئة القومية للجودة والاعتماد، لكل ما تبذله من جهود في خدمة أبناء الأزهر الشريف من خلال تكثيف ورش العمل التي تساعد القائمين على التعليم الأزهري قبل الجامعي في تحقيق معايير الجودة وتطبيقها بشكل عملي.