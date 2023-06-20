محافظ جنوب سيناء يفتتح دار مناسبات بأبوزنيمة بتكلفة 2 مليون جنيه

يشار إلي أن أعمال رفع الكفاءة والتطوير تنفيذ وحدة التكوين المهني بالمحافظة ويشمل المبنى صالة أفراح بالدور الأول وكافتيريا ومطعم بالدور الثاني، بالإضافة إلى حديقة وكيدز اريا، وسور للمبني.

رافق المحافظ اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد الغزاوي، رئيس مدينة أبوزنيمة، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومشايخ وعواقل المدينة.