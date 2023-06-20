اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 يونيو 2023 12:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يفتتح دار مناسبات بأبوزنيمة بتكلفة 2 مليون جنيه

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 11:01 م
محافظ جنوب سيناء يفتتح دار مناسبات بأبوزنيمة بتكلفة 2 مليون جنيه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية له اليوم الثلاثاء، أعمال رفع كفاءة وتطوير مبنى دار المناسبات التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بتكلفة 2 مليون جنيه.
 
يشار إلي أن أعمال رفع الكفاءة والتطوير تنفيذ وحدة التكوين المهني بالمحافظة ويشمل المبنى صالة أفراح بالدور الأول وكافتيريا ومطعم بالدور الثاني، بالإضافة إلى حديقة وكيدز اريا، وسور للمبني.
 
رافق المحافظ اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد الغزاوي، رئيس مدينة أبوزنيمة، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومشايخ وعواقل المدينة.

 


اللواء خالد فودة

محافظ جنوب سيناء

دار مناسبات ابوزنيمة

مدينة أبوزنيمة

جنوب سيناء

اخبار جنوب سيناء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة