اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 يونيو 2023 09:39 م
أكرم القصاص
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سفير سلوفينيا بالقاهرة: مصر أهم شريك لنا فى المنطقة

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 08:33 م
سفير سلوفينيا بالقاهرة: مصر أهم شريك لنا فى المنطقة سلوفينيا
أ ش أ

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أكد ساشو بودلسنيك سفير سلوفينيا بالقاهرة قوة علاقات الصداقة الودية لبلاده مع مصر والتي تمتد إلى أكثر من 31 عامًا من العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين؛ قائلا إن مصر تعد أهم شريك لنا في المنطقة.. معربا عن تقدير بلاده لتبادل وجهات النظر مع مصر حول التطورات الإقليمية والعالمية.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها مساء اليوم الثلاثاء، في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة العيد القومي لسلوفينيا بحضور لفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى مصر.

وأوضح أن بلاده تحافظ على اتصالات منتظمة مع مصر على جميع المستويات، وتقوم بتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مشيرا إلى عقد المشاورات السياسية بين البلدين في العاصمة السلوفينية ليوبليانا منذ يومين، ومعربا عن أمله بزيارة مسئول مصري رفيع المستوى قريبا إلى سلوفينيا.

وأفاد بأن بلاده تحتفل هذا العام بمرور 32 عاما على الاستقلال وهي الآن عضو مسئول وموثوق به في المجتمع الدولي وستعمل على دعم السلام والأمن من بعد فوزها بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة خلال الفترة من 2024 إلى 2025.

 


سفير سلوفينيا بالقاهرة

سلوفينيا

مصر

سفير سلوفينيا



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