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بدء أعمال سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 11:24 ص
بدء أعمال سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك أساقفة الكنيسة البطريركية
كتب: محمد الأحمدى

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بدأت أعمال سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك، برئاسة البطريرك يوسف العبسى، وذلك بالمقر البطريركى بالربوة، بلبنان.

ويشارك فى لقاءات السينودس البطريركى المقدس، المطران جان مارى شامى، النائب البطريركى العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والأسقف المعاون في بطريركية أنطاكيا.

ويشارك أيضًا مطارنة دول الشرق الأوسط، وبلدان الانتشار، بالإضافة إلى الرؤساء العامّين للرهبانيات، حيث بدأ الآباء المطارنة، الرياضة الروحية، التي تضمنت كلمة العظة.

وألقى المطران جورج خوام، مطران اللاذقية  وطرطوس للروم الكاثوليك، عظة الرياضة الروحية، كما سيتم مناقشة عدد من الأمور الهامة.

جدير بالذكر، أن أعمال السينودس البطريركى المقدس لكنيسة للروم الملكيين الكاثوليك، ستنتهي في الرابع والعشرين من يونيو الجارى.  


الكنيسه الكاثوليكيه

اساقفه الكنيسه الكاثوليكيه

اساقفه الروم الملكيين

الانبا ابراهيم اسحاق



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