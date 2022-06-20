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البابا فرنسيس يستقبل بطريرك وأساقفة كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك

الإثنين، 20 يونيو 2022 06:49 م
البابا فرنسيس يستقبل بطريرك وأساقفة كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك أساقفة الكنيسة البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل صباح اليوم، قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في العالم، أساقفة الكنيسة البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك، برئاسة غبطة البطريرك يوسف العبسى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، وذلك بمقر الكرسي الرسولى بروما.

وتأتى تلك الزيارة على هامش أعمال سينودس الأساقفة للكنيسة البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك، المنعقد فى المقر البطريركي سانتا ماريا إن كوزمادين، بروما، كما يأتي هذا اللقاء أيضًا في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها الكنيسة للكرسي الرسولي كل أربع سنوات.

واطمئن الحبر الأعظم على أحوال كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في العالم، كما تم التناقش والتباحث في عدد من الأمور المختلفة.

وفي نهاية اللقاء، منح الأب الأقدس بركته الرسولية لجميع المؤمنين بكنيسة الروم الكاثوليك حول العالم.

 

جدير بالذكر أن اجتماعات سينودس الأساقفة للكنيسة البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك ستبدأ مساء اليوم الاثنين، الموافق العشرين من يونيو الجارى، وتستمر حتى الخامس والعشرين من نفس الشهر.

 

الروم الملكيين
الروم الملكيين

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 


الكنيسه الكاثوليكيه

الروم الملكيين

اساقفه الروم الملكيين



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