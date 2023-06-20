اليوجا تساعد على تقوية جهاز المناعة

كتب – حسام الشقويرى

تعد اليوجا، التى يرجع تاريخها لـ5000 عام، أكثر من مجرد تمارين تمدد وتنفس، حيث إنها طريقة للحياة، هذا الفن القديم الذى يقوى الجسم ويريح العقل يمكن أن يكون أيضًا أفضل طريقة لدرء الأمراض، وفقا لما نشره موقع helpguide.

واليوجا هى إحدى الأدوات الرئيسية للحفاظ على صحة الجهاز التنفسى، فأداء تمارين التنفس بانتظام يعمل على تحسين أداء الجهاز التنفسى وزيادة كفاءة الرئتين.

ممارسة اليوجا تضمن الأداء الأمثل لجميع الأعضاء

تعنى الوظائف المكتبية ونمط الحياة غير المستقر أن أعضاءنا لا تحصل على ما يكفى من تدفق الدم، ما يؤدي إلى انسداد وتراكم السموم، مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انهيار نظام الجسم، وتحفز اليوجا التي تتم بشكل منتظم الجهاز اللمفاوي على إزالة السموم من الجسم.

تحافظ على العضلات والمفاصل فى حالة عمل جيدة

يمكن أن يؤدى ضعف بنية العظام وقلة التمارين البدنية ونقص العناصر الغذائية الأساسية فى النظام الغذائى إلى تفاقم آلام المفاصل والعضلات، ويمكن أن تساعد اليوجا فى تليين المفاصل بالسائل الزليلى وتثبيت العضلات من خلال تمارين التقوية، ما يساعد على التخلص من الألم.