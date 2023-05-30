أطباء ينصحون بممارسة اليوجا لتحسين صحة القلب

كتبت رانيا عامر

اتباع نظام غذائي سليم يحافظ على الصحة العامة للفرد بشكل عام، وعلى صحة القلب بشكل خاص، بالاضافة إلى ضرورة ممارسة التمارين الرياضية المفيدة لحماية القلب من الاضطرابات .وفقا لما نشره موقع "جازيتا. رو"الروسي.ومن جانبها قالت المدربة أناستاسيا يوركوفا الروسية، أن تمارين تدريب القلب مع التمارين الأكثر استرخاء مثل تمارين اليوجا ، تعزز من صحة القلب دائما.

وشددت المدربة على التناوب بين تدريبات القلب وتمارين الاسترخاء من أجل الحفاظ على نظام القلب والأوعية الدموية وتقويته.كما أن مزاولة الرياضة التي يصاحبها المزيد من الضغط على القلب وأعضاء أخرى يستحسن تناوبها مع التمارين الأكثر هدوءا مثل تمارين اليوجا.

وسيساعد تناوب الضغط على القلب مع التمارين الأكثر استرخاء، في استعادة العمل الطبيعي لجميع أنظمة الجسم، الأمر الذي يعطي دائما نتيجة ملموسة.

وفي ذات السياق، اكدت احدى الدراسات إذا كان الإنسان يعاني من مشاكل معينة في نظام القلب والأوعية الدموية، فمن الضروري أن يبدأ في التقليل من تناول القهوة.

كما نصح الدكتور ميخائيل جينزبورج ، أخصائي التغذية، بعدم شرب أكثر من أربعة أكواب من القهوة يوميا لأنها ستعرضك لتدهور صحي .

واوضح اخصائي التغذية بان هناك العديد من الطرق الحديثة لعلاج مشاكل جهاز القلب والأوعية الدموية.