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"الفرنساوى" يرسم البهجة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالمنيا

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 11:13 ص
"الفرنساوى" يرسم البهجة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالمنيا طلاب الثانوية العامة بالمنيا
المنيا – حسن عبد الغفار

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أدى اليوم طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية وسط إجراءت مكثفة، ومتابعة مستمرة لغرف العمليات لمتابعة سير الامتحانات، فيما شهدت اللجان تواجد اولياء الأمور حول لجان الإمتحان فى حالة ترقب حتى خروج الطلاب من اللجان. 
 
وسادت حالة من الارتياح بين الطلاب بعد اداء امتحان اللغة الاجنبية الثانية، حيث أكد الطلاب أن الامتحان جاء مباشرًا ومن المنهج، ولكن المقالى كان يحتاج إلى وقت أطول عن المدة المحددة له، كما أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط ونتمنى أن تكون جميع الامتحانات بهذا الشكل.
 
ويؤدي امتحانات الثانوية العامة، هذا العام 39 ألفا و98 طالبا وطالبة وتم تخصيص 114 لجنة على مستوي جميع المراكز.

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