لمرضى الغدة الدرقية ..اعرف فوائد الشوفان للحفاظ على مستويات الهرمون

كتبت ميرفت رشاد

يعد تناول نظام غذائي صديق للغدة الدرقية أمرًا مهمًا للحفاظ على الأداء السليم لهذه الهرمونات، يمكن أن يكون الشوفان إضافة جيدة لنظامك الغذائي ، يمكن أن يساعدك في إدارة مرض السكري، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، وتقليل ضغط الدم ، تبين أن تناول دقيق الشوفان يوميًا مفيد للغدة الدرقية، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

ما هو مرض الغدة الدرقية؟

هناك غدة درقية ، على شكل فراشة ، في رقبتك وفقًا لمراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها (CDC) ، فإن أي خطأ يحدث في الغدة الدرقية يمكن أن يؤثر على إنتاجها، نظرًا لأن هرمونات الغدة الدرقية تلعب دورًا مهمًا في التنفس والهضم والمزاج والوزن ومعدل ضربات القلب ، فمن المهم الحفاظ عليها تحت السيطرة، أحد المكونات الرئيسية للحفاظ على هرمونات الغدة الدرقية هو تناول الأطعمة الصحيحة .

فوائد تناول الشوفان للغدة الدرقية



ويساعد تناول الشوفان في الحفاظ على مستويات الغدة الدرقية لديك تحت السيطرة، فهو مليء بالعديد من العناصر الغذائية التي يمكن أن تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من الغدة الدرقية.

مصدر ممتاز للفيتامينات B و E والزنك والنحاس والمغنيسيوم والمنجنيز والحديد ، وكلها تنتج هرمونات الغدة الدرقية وتحافظ على توازنها، كما أنها تحتوي على اليود الضروري لعمل الغدة الدرقية بشكل صحيح، يعتبر الشوفان أيضًا مصدر قوة لمضادات الأكسدة التي تسمى أفينانثراميد (أفينانثراميد (AVA) ، وهي مجموعة من أحماض ثنائي الفينول الموجودة فقط في الشوفان، يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب وتقليل مخاطر أمراض المناعة الذاتية المرتبطة بالغدة الدرقية.

لا تقتصر فوائد تناول الشوفان على الغدة الدرقية فقط ، بل يحتوي أيضًا على كربوهيدرات معقدة وله مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ، حيث يزداد التمثيل الغذائي مع زيادة الألياف حيث يجب أن يعمل الجسم بجهد أكبر لتفكيك الحبوب الكاملة، وهذا بدوره يوفر الطاقة للجسم.

كيف تشمل الشوفان في نظامك الغذائي للغدة الدرقية؟



واحدة من أفضل الطرق لضمان الأداء الأمثل للغدة الدرقية هي من خلال الطعام الذي نتناوله ، والشوفان خيار جيد للأشخاص الذين يعانون من الغدة الدرقية، يوصي خبراء التغذية بتضمين 30-50 جرامًا من الشوفان ، اعتمادًا على حالتك والتنوع الذي تتناوله كل يوم.