لماذا النساء أكثر عرضة لاضطرابات الغدة الدرقية؟

كتبت إيناس البنا

تلعب الغدة الدرقية ، وهي غدة صغيرة على شكل فراشة تقع في قاعدة العنق ، دورًا رئيسيًا في نمو جسم الإنسان. وهي مسؤولة عن الهرمونات التي تتحكم في وظائف مثل التمثيل الغذائي والنمو.

تفرز الغدة الدرقية هرمونات - ثيروكسين وثلاثي يودوثيرونين وكالسيتونين ، والتي تؤثر على عملية التمثيل الغذائي ونمو جسم الإنسان، ويؤدي الإفراط في إنتاج هذه الهرمونات أو قلة إنتاجها - عادةً T3 و T4 - إلى الإصابة بالأمراض.

من الأمراض الشائعة التي تصيب الغدة الدرقية قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية والتهاب الغدة الدرقية وسرطان الغدة الدرقية. تعد اضطرابات الغدة الدرقية أكثر شيوعًا عند النساء في مراحل مختلفة من الحياة بسبب ارتباط الهرمون الأنثوي ، الإستروجين ، بهرمون الغدة الدرقية.

يشير الخبراء وفقا لموقع " verywellhealth" إلى أن خطر إصابة النساء باضطراب الغدة الدرقية أعلى بعشر مرات من الرجال، أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أن اضطرابات الغدة الدرقية ناتجة عن استجابات المناعة الذاتية.

وفقا للتقرير، فأن السبب وراء ذلك هو أن اضطرابات الغدة الدرقية غالبًا ما تكون ناجمة عن استجابات المناعة الذاتية، حيث يبدأ الجهاز المناعي للجسم في مهاجمة الغدة الدرقية الخاصة به، ومع ذلك ، لم يُعرف بعد سبب شيوع استجابات المناعة الذاتية لدى النساء أكثر من الرجال ، ولكن من المحتمل أن يكون مرتبطًا بعوامل وراثية وبيئية ونمطية.