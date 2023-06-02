استمرار البحث عن شابين غرقا بشواطئ غرب في الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تواصل قوات الإنقاذ النهري التابعة القوات الحماية المدنية في الإسكندرية، وبمشاركة غواصين الخير المتطوعين فى المحافظة من استمرار عملية البحث عن اثنين من الغرقى، الأول بقرية بشاطئ أبو يوسف والثاني غرق بقرية بالكيلو 56 بالساحل الشمالي وذلك لليوم الرابع على التوالي.

قال إيهاب المالحي قائد غواصين الخير بالإسكندرية: إنه تم تجهيز فريقين من غواصين الخير، توجها صباح اليوم الجمعة إلى الروضة الخضراء بشاطئ أبو يوسف للبحث عن جثمان الشاب عبدالرحمن ابراهيم صديق، 17 سنه والذي غرق عصر الإثنين الماضى فى شاطىء ابو يوسف شمال الروضة الخضراء.

وأضاف قائد غواصين الخير،أن أحد الصيادين أكد على مشاهدة جثمان غريق الروضة الخضراء على سطح الميه عند الكيلو 21، معربًا عم أمله فى سرعة العثور عليه وتسليم الجثمان لذويهم.

وأشار إيهاب المالحي، إلى أن الفريق الثاني سيتوجه إلى الكيلو 56 من أجل البحث عن غريق غرناطة ويدعى مروان يسرى عبد السلام، 17 سنة، مقيم بمركز بركة السبع، المنوفية والذي لقي مصرعه غرقًا.

تعود الواقعة إلى تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بغرق شاب في شاطئ أبو يوسف، غربي المحافظة، فانتقلت قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسين الخير المتطوعين إلى موقع الحادث.

تبين صحة البلاغ وأن حالة الغرق لشاب يدعى عبد الرحمن ابراهيم صديق، 17 سنه غرق عصر الإثنين ،فى شاطىء ابو يوسف شمال الروضة الخضراء ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة .