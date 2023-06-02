استعدادات مكثفة فى المنيا لامتحانات الثانوية العامة

تكثف مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، جهودها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات التنفيذية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام لمتابعة سير الامتحانات والتنسيف مع ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإجراء أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس بصفة دورية ومستمرة، بالإضافة للتنسيق مع إدارة المرور لمنع التزاحم بمحيط اللجان.

وقال حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم، أن المديرية تجرى استعدادات مكثفة لامتحانات الثانوية العامة، والتى ستبدأ السبت 12 يونيو القادم وتنتهى 15 يوليو 2023، وأوضح أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 40 ألف و704 طالب منهم 22 ألف 937 طالب علمى علوم، و2443طالب علمى رياضة، و15 ألف و324 طالب بالشعبة الادبية، يؤدون الامتحان داخل 100 لجنة.

ومن ناحية اخرى تواصل كنترولات الشهادة الإعدادية أعمال التصحيح ورصد الدرجات، تمهيدا لتجهيز النتيجة وإعتمادها من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، ثم إعلانها بمدارس المحافظة.