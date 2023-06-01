"تعليم القاهرة" تفتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية الأحد المقبل

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢، الأحد القادم الموافق ٢٠٢٣/٦/٥ ولمدة 15 يوماً، وتقديم التظلمات سيكون بالإدارات التعليمية التابعة لها المدرسة.

وأكد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ستكون متاحة فى المدارس يوم السبت القادم الموافق ٢٠٢٣/٦/٤.

وأضاف "مدير المديرية" أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الحصول على النتيجة اليوم الخميس، عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس، خلال الساعات المقبلة.