اليوم السابع
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أمين "البيطريين" يقترح تخصيص عمالة مدربة للحد من انتشار الكلاب الضالة بالشوارع

الجمعة، 02 يونيو 2023 03:44 م
أمين "البيطريين" يقترح تخصيص عمالة مدربة للحد من انتشار الكلاب الضالة بالشوارع الدكتور محمد سيف، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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ثمن الدكتور محمد سيف، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، قرار محافظ أسوان - اللواء أشرف عطية بتخصيص ملاجيء للكلاب الضالة خارج الكتلة السكانية و تخصيص 100 جنيه لكل مواطن يقوم بامساك كلب،  قائلا: إن القرار يحمل من الإيجابية الكثير لحل مشكلة زيادة أعداد كلاب الشوارع و هجومهم المتزايد على المواطنين و خاصة الأطفال، والتى كان آخرها منذ يومين حيث هاجم 79 كلبا عدد 22 من الأطفال أمام مدرستهم فى أوسيم بمحافظة الجيزة.

وأضاف سيف: لكن ما أتحفظ عليه في قرار محافظ أسوان هو فتح المجال أمام المواطنين بشكل عام لمطاردة و اصطياد الكلاب بالشوارع نظير 100 جنيه عن كل كلب، فالمواطن العادي غير مدرب على ذلك بالإضافة إلى أن كلاب الشوارع تحمل من الأمراض المشتركة التي تنتقل للإنسان الكثير و الكثير من أمراض جلدية مثل الجرب و غيرها و مسببات مرضية طفيلية و بكتيرية و فيروسية و منها مثلا مرض السعار.

واقترح بأن يتم تخصيص فرق من العمالة المدربة و التي يجب الحاقها على قوة المجالس المحلية بالمدن و المراكز و القرى و يكون المخصص المالي لهم و بذلك نضمن لهم دخل محترم نظير أعمالهم و ذلك كما كان يتم في عقود سابقة كان هناك عربات تتبع المحليات تقوم باصطياد الكلاب، ثم يتم بعد ذلك تدخل الطب البيطري من خلال اعمال التعقيم و التطعيم و الكشف الطبي و معالجة المريض منها.

واستطرد: أتمنى من كل المحافظين اتباع نفس الفكرة تمهيدا لتطبيق قانون اقتناء الحيوانات الخطرة و الكلاب و الذي نص على ضرورة تعاون كافة الجهات لايجاد حلول لمشكلة تزايد أعداد الكلاب الضالة، كما يجب ان يتم اصدار تراخيص لتلك الملاجيء بشرط تواجد مدير طبيب بيطري لها و طاقم طبي من شباب الاطباء البيطريين للقيام بكافة الاعمال الطبية تجاه تلك الكلاب.


نقابة البيطريين

محمد سيف

كلاب الشوارع

قانون اقتناء الحيوانات



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