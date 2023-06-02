الأرصاد: انكسار الموجة الحارة غدا.. والحرارة تنخفض لـ34 درجة على القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انكسار الموجة الحارة، غدًا السبت، مؤكدة أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، وتكون الأجواء حارة على أغلب الأنحاء، وتبقى شديدة الحرارة جنوب البلاد، مع تراجع أيضا درجات الحرارة خلال فترات الليل. 
 

منتخب مصر يحدد 12 يونيو موعدا للسفر إلى المغرب لمواجهة غينيا