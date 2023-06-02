نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى ما تم تداوله من فيديو يزعم اعتزام الحكومة تنفيذ خطة شاملة لهدم وإزالة مساجد "آل البيت" لصالح مشروعات استثمارية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الحكومة ترد على شائعة هدم وإزالة مساجد "آل البيت" لصالح مشروعات استثمارية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من فيديو يزعم اعتزام الحكومة تنفيذ خطة شاملة لهدم وإزالة مساجد "آل البيت" لصالح مشروعات استثمارية.

وزارة الأوقاف تفتتح 8 مساجد منها 7 جديدة ومسجد صيانة وتطويرا

افتتحت وزارة الأوقاف 8 مساجد اليوم الجمعة 2 / 6 / 2023م، منها 7 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1163 مسجدًا منها 939 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و224 مسجدًًا صيانة وتطويرًا.

صحيفة كويتية تبرز توجيه الرئيس السيسى بالاستمرار فى تطوير قطاع الكهرباء

أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستمرار فى تطوير قطاع الكهرباء، والحفاظ على النجاحات التى تحققت فى هذا الصدد على مدار السنوات الماضية والبناء عليها بما يدعم خطة التنمية الشاملة في جميع القطاعات، لاسيما الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى مواصلة الارتقاء بجودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة . 7 يونيو.. آخر موعد للتقديم بوظائف المنطقة الأزهرية بالقليوبية فى 15 معهدا أعلنت المنطقة المركزية الأزهرية بالقليوبية عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة شيخ معهد اعتبارا من الإثنين الموافق 29 مايو الجاري، وحتى 7 يونيو، حيث شمل التقدم لوظيفة شيخ معهد 15 معهدا بالقليوبية. إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة فى المدارس غدا تتيح مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 للشهادة الإعدادية في المدارس يوم غد السبت الموافق 3 يونيو 2023. انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة من 10 مساء الجمعة لـ6 صباح السبت تشهد 6 مناطق ومتفرعاتها بالقاهرة انقطاع خدمة مياه الشرب اليوم الجمعة، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (المرج الغربية ومتفرعاتها – المرج الشرقية ومتفرعاتها – المرج الجديدة ومتفرعاتها – مدينة الخصوص – عزبة النخل الشرقية ومتفرعاتها – شارع عين شمس ومتفرعاته التابع لمنطقة المرج). الأرصاد: انكسار الموجة الحارة غدا.. والحرارة تنخفض لـ34 درجة على القاهرة أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انكسار الموجة الحارة، غدًا السبت، مؤكدة أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، وتكون الأجواء حارة على أغلب الأنحاء، وتبقى شديدة الحرارة جنوب البلاد، مع تراجع أيضا درجات الحرارة خلال فترات الليل. منتخب مصر يحدد 12 يونيو موعدا للسفر إلى المغرب لمواجهة غينيا