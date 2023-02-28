7 وظائف قيادية بالمنطقة الأزهرية بالقليوبية.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت المنطقة المركزية الأزهرية بالقليوبية، فتح باب التقدم لـ7 وظائف قيادة على مستوى المنطقة والإدارات التعليمية التابعة لوظائف "موجه وشيخ معهد"، حيث يستمر التقدم للوظائف حتى نهاية الأسبوع الجاري وفق الشروط والمواعيد المعلنة.

وكشف بيان الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية، أن الوظائف الجديدة عبارة 6 موجهين وشيخ معهد بالإدارات التعليمية المختلفة، وأن التقدم متاح فيها حتي الخميس المقبل 2 مارس المقبل في ديوان الإدارة المركزية ببنها في إدارة التنسيق، موضحة أن الوظائف تضم الإعلان عن وظيفة قائم بعمل موجه شؤون قرآن كريم ندبا مؤقتا تسييرًا للأعمال بالإدارات منها 3 موجهين بإدارة شبين القناطر التعليمية، و2 موجه بإدارة الخانكة التعليمية، وموجه بإدارة قليوب التعليمية.

وتابع بيان المنطقة الأزهرية، أنه علي من يرغب في شغل هذه الوظيفة التقدم بطلب إلى إدارة التنسيق طبقا لأحكام القانون علي أن تنطبق عليه الشروط، منها أن يكون حاصلا على مؤهل عال (تربوي - مناسب)، وأن يكون حاصلا على إجازة التاهيل التربوي بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الغير تربوية، ويجتاز اختبار القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، وأن يكون قد اجتاز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة من الأكاديمية المهنية، وكذلك الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط 75 إلى 90 على الأقل في العامين السابقين، وأن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى طبقا لبطاقة الوصف، وأن يكون حاصلا على وظيفة معلم أول (أ) على الأقل.

وأوضح البيان، أن إعلان الإدارة المركزية عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة شيخ معهد كفر شبين الابتدائى بإدارة شبين القناطر التعليمية وفق الشروط، وهي أن يكون حاصلا على مؤهل عال أزهرى تربوي مناسب، وأن يكون حاصلا على إجازة التأهيل التربوي بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الغير تربوية، وأن يكون حاصلا على وظيفة معلم أول ( أ ) على الأقل، وكذلك الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط 75 إلى 90 على الأقل في العامين السابقين، وأن يكون قد أمضي خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى طبقا لبطاقة الوصف، وألا يكون محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالابعاد أو الوقف عن العمل، وألا يكون حاصلاً على جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها، وأن يكون على رأس العمل.

أما بالنسبة للأوراق المطلوبة لشغل الوظائف القيادية بالقليوبية، فهي طلب مستوفى البيانات، وصورة من خطاب اجتياز الكادر، وصورة من بطاقة الرقم القومى، وبيان بالجزاءات التي لم يتم محوها، وصورة من مباشرة العمل.