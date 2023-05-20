اليوم السابع
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مياه القاهرة تنظم حملات لطرق الأبواب واستطلاعات رأى ميدانية وأنشطة بالجمعيات الأهلية

السبت، 20 مايو 2023 10:00 ص
مياه القاهرة تنظم حملات لطرق الأبواب واستطلاعات رأى ميدانية وأنشطة بالجمعيات الأهلية مياه القاهرة تنظم حملات لطرق الأبواب
كتب سيد الخلفاوى

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أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة أن الشركة لديها خطة مكثفة تتضمن العديد من الأنشطة الميدانية بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية ومديرية الشئون الاجتماعية ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة.

وشملت الأنشطة حملات طرق الأبواب والمشاركة فى القوافل الصحية وعقد ندوات توعية نحو ترشيد استهلاك المياه بمراكز الشباب.

وأضاف أنه تم إجراء استطلاعات الرأى وحملات توعية حراس العقارات وأصحاب المحال التجارية ورفع الوصلات المخالفة، وكذلك أنشطة المشاركة المجتمعية بالجمعيات الأهلية كأعمال ورش التدريب على السباكة الخفيفة لصيانة الأدوات الصحية بالمنازل، وذلك فى إطار اهتمام شركة مياه الشرب بالقاهرة بأنشطة التواصل المباشر مع عملائها لما لها من أثر كبير ومردود إيجابى على جمهورها.
 
وأوضح المهندس مصطفى الشيمى أن الأنشطة الميدانية تعد من أهم أنشطة الاتصال المباشر التى تترك أثرا ايجابيا كبيرا لدى المواطن وأن الشركة متمثلة فى قطاع الإعلام وخدمة العملاء والإدارات التابعة له بقيادة اللواء محمد كلبوش رئيس قطاع الإعلام وخدمة العملاء تعمل وفق خطة متكاملة للأنشطة الميدانية على مدار العام وفى ضوء معايير نموذجية لقياس الآداء والمردود لدى الجمهور.
 
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التوعية بترشيد المياه



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