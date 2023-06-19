اليوم السابع
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وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبى

الإثنين، 19 يونيو 2023 02:43 م
وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبى القوات المسلحه
كتب زكى القاضى

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التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالفريق أول روبرت بريجر رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبى، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع .
 
 
تناول اللقاء تطورات الأوضاع والمستجدات على الصعيدين الإقليمى والدولى فى الفترة الراهنة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والإستقرار بالمنطقة، وكذا سبل تعزيز العلاقات فى مجالات الأمن والدفاع .
 
وأكد القائد العام للقوات المسلحة على تقديره لعلاقات الصداقة والتعاون العسكرى مع اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبى، مشيراً إلى توافق الرؤى حول القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك بما يسهم فى دعم ركائز الأمن والإستقرار بالمنطقة .
 
من جانبه أشار رئيس اللجنة العسكرية للإتحاد الاوروبى إلى أهمية تعزيز آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الأمن والدفاع، مشيداً بما تبذله مصر من جهود للمشاركة فى معالجة القضايا والمشكلات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية لما تمثله من قوة رئيسية وفاعلة بمنطقة الشرق الأوسط.
 
حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدداً من قادة القوات المسلحة.

الجيش

القوات المسلحه

وزير الدفاع

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