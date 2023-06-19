اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 يونيو 2023 03:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة الخارجية تستضيف معرض "فن مصرى" الأربعاء المقبل

الإثنين، 19 يونيو 2023 02:39 م
وزارة الخارجية تستضيف معرض "فن مصرى" الأربعاء المقبل السفيرة نائلة جبر
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظم اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر التابعة لرئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع كل من وزارة الخارجية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معارض للصناعات الحرفية التراثية بصفة دورية، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على إيجاد فرص عمل للشباب والحد من الهجرة غير الشرعية. 
 
وتفتتح اللجنة المعرض الحادي عشر هذا العام بوزارة الخارجية بماسبيرو تحت شعار "اشتري فن مصري: المنتجات المصرية تسافر حول العالم" يوم الأربعاء المقبل، ويستمر المعرض طوال يوميّ 21 و 22 يونيو الجاري.
 
 

اخبار مصر

وزاره الخارجيه

اشتري مصر

الهجره غير الشرعيه

الحكومه المصريه



الموضوعات المتعلقة

وزير الخارجية: نتطلع لمزيد من الاستثمارات الأوروبية.. ويؤكد ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية.. جوزيب بوريل: نهر النيل شريان أساسي لمصر.. ونشيد بكرم الشعب المصرى تجاه السودانيين ويجب دعم مصر.. صور

الأحد، 18 يونيو 2023 10:13 م

وزير الخارجية يكشف تفاصيل الزيارة إلى روسيا وأوكرانيا

الأحد، 18 يونيو 2023 08:45 م

وزير الخارجية: نسعى لمزيد من الاستثمارات الأوروبية فى مصر

الأحد، 18 يونيو 2023 08:04 م

وزير الخارجية يستقبل جوزيب بوريل.. ومؤتمر صحفى مشترك بعد قليل

الأحد، 18 يونيو 2023 05:43 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة