مصر للطيران تسير اليوم 18 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى الأراضى المقدسة

كتب محمود عبد الغني

تسير شركة مصر للطيران علي مدار اليوم الإثنين، 18 رحلة جوية إلي الأراضي المقدسة، 10 رحلات القاهرة - جدة، و 8 رحلات القاهرة- المدينة، لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة السياحة ووزارة الكهرباء، ووزارة التضامن وحجاج قرعة الجيزة وحج أفراد وأجانب وتأشيرات العمل.

وانطلقت من مطار القاهرة الدولي 10 يونيو الجاري، أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ/2023 م من مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي.

ومن المخطط أن تنقل مصر للطيران هذا العام ما يقرب من 35 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة علي متن 150 رحلة جوية بمعدل 78 رحلة جوية إلي جدة و 72 رحلة جوية إلي المدينة المنورة لنقل 11000 حاجا من حجاج القرعة و 5300 حاجا من حجاج التضامن الإجتماعي والهيئات والجمعيات و5000 حاجا من حجاج السياحة والأفراد، بخلاف الجسر الجوي لنقل 7400 حاجًا من حجاج باماكو بدولة مالي علي متن 24 رحلة جوية و 3000 حاجًا من الحجاج الفلسطنيين علي متن 10 رحلات جوية.