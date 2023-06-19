محافظ كفر الشيخ يوجه نصائح للحجاج.. والسكرتير العام يشهد مغادرة 180 حاجا

كفر الشيخ - محمد سليمان

قدّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خالص تهنئته القلبية للحجاج، وطالبهم بالالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة، وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية التى تقرها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، موضحاً أنهم سيكونوا سفراء لبلدهم طوال الفترة التي يقضونها بالأراضي المقدسة حتى عودتهم مرة أخرى إلى أرض الوطن بسلامة الله.

وشهد اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، مغادرة 180حاجا، محافظة كفر الشيخ، متجهين لمطار القاهرة، لاستقلال الطائرة، ومنها للأراضي المقدسة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبحضور السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ.

وأوصى اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، حجاج بيت الله، الدعاء لمصر، أن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن يكون حجاً متقبلاً وسعياً مشكوراً، إن شاء الله، موجها تحية ودعوات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لهم بأن يتقبل الله حجهم، ويعودون بسلامة الله وآمنه لأرض الوطن، سالمين غانيمين، كما وجه اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، التحية، وأن يرعاهم ويعودوا إن الله لأسرهم بصحة جيدة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، تم توفير كل ما يلزم الحجاج من رعاية لأداء مناسكهم في يسر، مشدداً على مرافقي البعثة، مساعدة الحجاج على الوجه الأكمل، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، لافتاً إلى أنه سيتابع بنفسه تحركات البعثة، لتذليل أية عقبات قد تواجههم، مطالباً حجاج بيت الله الحرام بالدعاء لمصرنا الغالية، بأن يحفظها الله من كل مكروهٍ وسوء.

ووجه محافظ كفر الشيخ، عدداً من الرسائل لحجاج بيت الله الحرام، أكد فيها أن مشقة الرحلة والمناسك لا تقارن أبداً بالمكانة والثواب العظيم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وعليهم بالتحرك من خلال المشرفين، وانتظام تلقى العلاج لمن يعانون من بعض الأمراض البسيطة، بسبب اختلاف المناخ بين القطرين، وكذلك انتظام تناول الطعام والشراب حفاظاً على صحتهم، والتعرف جيداً على تفاصيل ومناسك وآداب ومحظورات الحج، لضمان أداء المناسك بشكل سليم، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمحافظة على الكروت التعريفية وإسورة اليد ذات البيانات التوضيحية للحاج، داعياً المولى العلي القدير أن يكون حجاً متقبلاً وسعياً مشكوراً، إن شاء الله.

وقال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن حصة المحافظة هذا العام من حجاج الجمعيات الأهلية 180 حاجاً وحاجةً، منهم 107 سيدات، و77 رجال، بالإضافة إلى 3 مشرفين تم اختيارهم وفقاً للاختبارات التي أجرتها المؤسسة القومية لموسم حج هذا العام، لافتةً إلى أنه قد تقدم لقرعة حج الجمعيات الأهلية هذا العام 800 مواطناً، وتم تلقى الطلبات خلال الفترة من 7 إلى 20 مارس 2023، وتم إجراء القرعة الإلكترونية بالعاصمة الإدارية يوم 6 أبريل الماضي، وفاز في القرعة 180 متقدم، مؤكداً أن عودة الحجاج بإذن الله تعالى ، يوم 13 من شهر يوليو المقبل.



السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ يودع الحجاج



السكرتير العام والمساعد يودعون الحجاج



السكرتير العام يستمع للحجاج



جانب من توديع الحجاج



جانب من مشهد توديع الحجاج