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محافظ المنيا يعتمد تنسيق قبول الصف الأول الثانوى العام بمجموع 218 درجة

الإثنين، 19 يونيو 2023 05:24 م
محافظ المنيا يعتمد تنسيق قبول الصف الأول الثانوى العام بمجموع 218 درجة محافظ المنيا يعتمد تنسيق القبول
المنيا - حسن عبد الغفار

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اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والخاص والثانوى الفنى على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2023 / 2024، حيث تم تحديد مجموع 218 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، ومجموع 180 كحد أدني للقبول بفصول الخدمات بالتعليم الثانوي العام، ومجموع 175 درجة كحد أدني للقبول بالصف الأول الثانوي الخاص، ومجموع 208 كحد أدني للقبول بالصف الأول الثانوي الرياضي .

من جانبه، قال حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه يتم قبول باقي الطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني بمدارس التعليم الثانوي الفني ونوعياته المختلفة "صناعي – تجارى – زراعي – فندقي – مزدوج".

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023، بلغ 91247 طالباً، حضر منهم 87905 طلاب، وبلغ عدد الناجحين 65309 طالباً، بنسبة نجاح 74.29 %.
 
 
CamScanner ١٩-٠٦-٢٠٢٣ ١٦.٥٣-2
تنسيق القبول
 

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