"بلدى جميلة".. دير مواس بالمنيا تطلق مبادرة ارفع قمامتك من الشارع.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، أحد المراكز الهامة والسباقة دائما فى المبادرات الإجتماعية، ويحظى المركز باهتمام كبير خاصة لما قدمة فى الماضى من مقاومة الاحتلال الانجليزى، وأصبح عيد المنيا القومى لما قام به شعب ديرمواس، ويشهد المركز طفرة كبيرة فى المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة وتنفيذ مشروعات خدمية به فى 19 قطاعا خدميا.

وبين الحين والأخر يخرج شعب ديرمواس بمبادرات تجميل المدينة والمركز منها اعمال التجميل والرسم على الحوائط، وأخرها مبادرة أرفع قمامتك التى تقوم بها فرق وعشائر الجوالة والجوالات بمراكز الشباب بالمركز، تنفيذا لتوصيات قمة المناخ، وحرصا الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وذلك بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمدن والقرى.

قال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس أن الهدف من مبادرة ارفع قمامتك من الشارع، هو الحفاظ على البيئة، والتخلص الآمن من المخلفات، وقد تم توزيع 25 برميل بلاستيك كبير الحجم، أكياس بلاستيك لوضعها فى البراميل لتجميع القمامة، ووضعها أمام المحلات التجارية، والأماكن العامة، و المساجد، والكنائس، و مركز الشرطة، ومركز ومدينة ديرمواس وبعض الأماكن الأخرى بمدينة ديرمواس. لتجميع القمامة بها وعدم القائها فى الشوارع والطرقات، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واشراف الدكتور اشرف صبحى وزير الشبابوالرياضة.

وقال محمد عثمان احد أهالى مركز ديرمواس، أن مبادرة أرفع قمامتك من الشارع ليست الاولى التى يتم إطلاقها فى ديرمواس للتجميل ونظافة المدينة، لكن سبقها الكثير من المبادرات والتى ساهمت كثيرا فى إضفاء لمسة جمالية وأعادة الشكل المميز للمدينة، من خلال الجداريات والرسم على الحوائط لقصص وتاريخ المدينة.

واشار أن تلك المبادرة سوف تسهم فى رفع الوعى لدى المواطنين وتوعيتهم بأهمية نظافة الشوارع على الشكل الجمالى وكذلك الصحى، خاصة أن تراكم القمامه فى الشوارع يساهم فى نشر الحشرات الضارة من الناموس والذى ينقل العدوى خاصة للإطفال وكبار السن.

وأوضح محمد تونى احد الأهالى بديرمواس، أنها مبادرة جميلة ونتمتى أن يتسع نطاقها لتشمل كافة الاماكن وحتى القرى وليست المدينة فحسب، حيث أنها مبادرة تساهم فى أعادة الشكل الجمالى المميز لمركز ديرمواس الذى كان وسيظل رمزا للبطولة وحب الوطن، وما نشاهده هو بداية لحملة كبيرة للنظافة والتجميل فى مختلف الاماكن بالمركز وخاصة أن شباب المركز لا يتأخرون فى تطوعهم مطلقا وبذل الجهد لتجميل مركزهم وأعادة ماكنته بين مراكز المحافظة.

وقال جميعنا تابع مؤتمر المناخ والحديث عن التغيرات المناخية وتأثيراتها على كل شيئ لذا نسعى جمبعنا فى ديرمواس شباب وشيوخ وكل واحد منا لتنفيذ توصيات مؤتمر المناخ والحفاظ على البيئة من حولنا.



جانب من فعاليات المبادرة (1)



جانب من فعاليات المبادرة (2)



جانب من فعاليات المبادرة (3)



جانب من فعاليات المبادرة (4)



جانب من فعاليات المبادرة (5)



جانب من فعاليات المبادرة (6)



جانب من فعاليات المبادرة (7)



جانب من فعاليات المبادرة (8)