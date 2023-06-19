محافظ أسوان: 90% نسبة تنفيذ مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية

أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، استمرار الأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية، موضحاً أن نسب التنفيذ بالمشروع وصلت لنحو 90 %، وموجهاً بإسراع وتيرة العمل، وتكثيف أعداد العمالة حتى يتسنى نهو هذا المشروع الحيوى، وتحقيق العوائد الإيجابية من إنجازه فى التوقيتات المحددة له.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه كلف بأهمية الاستغلال الأمثل للأعمال الجارية لخلق ساحات انتظار وأكثر من باركنج للسيارات، وهو الذى يتكامل مع تحويل منطقة الطابية إلى لاندسكيب نموذجى بشكل جمالى وحضارى راقى يضم حدئق وأماكن ترفيهية مفتوحة للعائلات، ومشايات وبرجولات ومظلات، و 2 قاعة للمناسبات لتوفير الخدمات الخاصة للأهالى، وبالتالى يصبح متنفس حيوى للمواطنين ومزار سياحى للزائرين.

وشدد أشرف عطية على ضرورة الالتزام بإنشاء بوابات لدخول الأفراد، وأخرى للسيارات، وخاصة أن مشروع التطوير سيساهم فى تحقيق أكبر توسعة للشوارع المحيطة بمنطقة الطابية الأثرية وهى شوارع شرق البندر والحدادين والشواربى الجديد وبشير بك، بالإضافة إلى فتح محور سنية طه، والذى سيربط بين شارعى بشير بك والحدادين بطول 500 مترا، وبعرض 15 مترا فى اتجاهين لتحقيق السيولة المرورية بوسط المدينة، فضلاً عن ربطه بمشروع تطوير منطقة الصحابى، لافتاً إلى أهمية توحيد دهان واجهات العمارات السكنية فى الجانب الشرقى، وكذا للمحلات التجارية للشواربى الجديد بما يتماشى مع الشكل الجمالى المتكامل لتطوير منطقة الطابية.

وأشار "عطية"، إلى أنه سيتم أيضاً تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمسجد بدر بالطابية بالتعاون مع مؤسسة أم حبيبة لتحويله إلى مقصد سياحى ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامى.

وكان محافظ أسوان، تفقد اليوم الأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بوسط المدينة، ورافقه خلال الجولة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد، بجانب مديرى ومسئولى الطرق والمشروعات والكهرباء، والشركة المنفذة.