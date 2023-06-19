ما أعراض الكبد الدهنى؟.. اعرف كيفية العلاج والوقاية

كتب – حسام الشقويرى

الكبد الدهني هو مرض مزمن شائع في الكبد ، وخاصة لدى مرضى السكري والذين يعانون من زيادة الوزن. على الرغم من أن الكبد هو أكبر عضو داخلي ، إلا أنه قد يكون من الصعب تحديد الألم من الكبد. وبالتالي ، فإن الكبد الدهني ليس له أعراض كبيرة، وفقا لما نشره موقع helpguide

ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي إلى ألم في المنطقة اليمنى العلوية من البطن. في معظم الأوقات ، قد لا تعرف أن لديك كبدًا دهنيًا حتى يُظهر الاختبار الروتيني علامات المرض و نتيجة لذلك ، من السهل الخلط بين ألم الكبد الدهني وألم المعدة.

الكبد عضو حيوي. تشمل وظائفه إنتاج العصارة الصفراوية للمساعدة في الهضم ، وتخزين الحديد في الجسم ، وخلق مواد تساعد على تخثر الدم ، ومكافحة الالتهابات عن طريق إزالة السموم من الدم. يصنع الكبد أيضًا بروتينات للجسم ويحول العناصر الغذائية إلى طاقة، ومرض الكبد الدهني هو حالة صحية شائعة ناتجة عن تراكم الدهون في الكبد. يحتوي الكبد السليم على كمية قليلة من الدهون. ولكن عندما تشكل الدهون 5٪ إلى 10٪ من وزن الكبد ، فإنها تصبح مشكلة كبيرة.

وفقًا لدراسة ، يتطور مرض الكبد الدهني عبر ثلاث مراحل. المرحلة الأولى ، التي تسمى التهاب الكبد الدهني ، هي عندما يصبح الكبد ملتهبًا ويبدأ في التعرض للضرر.

المرحلة الثانية ، التليف ، هي عندما يبدأ النسيج الندبي بالتشكل حول مناطق التلف. المرحلة الثالثة والأكثر تقدمًا ، تشمع الكبد ، هي عندما يحل النسيج الندبي الواسع محل جميع الأنسجة السليمة ، مما يتسبب في تلف الكبد الشديد، ويمكن أن يؤدي هذا النسيج الندبي الصلب إلى إبطاء عمل العضو ، مما يؤدي إلى فشل الكبد أو سرطان الكبد.

وتختلف شدة الألم من مرحلة إلى أخرى ، مع حدوث ألم شديد في المرحلة الأخيرة. في مثل هذه الحالات ، قد يحتاج المرء إلى مسكنات قوية لتخفيف الألم عندما يتطور الكبد الدهني إلى تليف الكبد أو السرطان.

ما هى عوامل الخطر؟

بعض عوامل الخطر تجعل بعض الأفراد أكثر عرضة لتطور الكبد الدهني. وتشمل هذه:

زيادة الوزن أو السمنة

الإصابة بمرض السكري من النوع 2 أو مقاومة الأنسولين

الإصابة ببعض متلازمة التمثيل الغذائي ، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وارتفاع الدهون الثلاثية

تناول بعض الأدوية أو المنشطات

مدمن كحول

ما هى الأعراض؟

غالبًا ما لا يكون لمرض الكبد الدهني أعراض واضحة أو ألم ملحوظ حتى يتطور إلى المرحلة الأخيرة ، تليف الكبد. ومع ذلك ، فإن الألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن ، حتى لو كان خفيفًا ، هو علامة تحذير.

وغالبًا ما يعاني الأطفال المصابون بالكبد الدهني من ألم في الجزء العلوي الأيمن من المعدة ، أسفل القفص الصدري مباشرةً. يعاني البالغون من الألم عندما يتطور مرض الكبد الدهني إلى مرحلة الالتهاب ، مما يؤدي إلى تضخم الكبد.

ومع ذلك ، يمكن أن يشير هذا الألم إلى حالات كامنة أخرى ، لذلك من الأفضل استشارة طبيب مختص في أسرع وقت ممكن وتلقي العلاج المناسب.

ما هى العلامات الأخرى التي يجب البحث عنها ؟

التعب الشديد والإرهاق . في حين أن التعب غير المبرر يمكن أن يكون أحد أعراض العديد من الحالات ، فهو في مقدمة أمراض الكبد الدهنية.

الغثيان وفقدان الشهية

انتفاخ البطن والأطراف ، والمعروف أيضًا باسم الوذمة

فقدان الوزن السريع

اصفرار الجلد وبياض العينين ، والمعروف أيضًا باليرقان

في حين أن الكبد الدهني عادة لا يسبب أي أعراض ، فإنه يمكن أن يسبب ألم خفيف مستمر في المنطقة العلوية اليمنى من معدتك أو في كل مكان. لن تشعر عادةً بألم شديد حتى يتقدم الكبد الدهني إلى مراحل لاحقة. ومع ذلك ، بمجرد أن تبدأ منطقة البطن بالألم ، يمكن أن ينتشر الألم من منطقة البطن ويسبب ضعفًا مزمنًا.

ما هو العلاج وكيفية الوقاية؟

في الوقت الحالي ، لا توجد أدوية أو علاجات محددة تلبي مرض الكبد الدهني. ومع ذلك ، اعتمادًا على مرحلة المرض التي يمر بها الفرد ، يمكنهم محاولة عكسه بأفضل شكل ممكن.