5 علامات قد تشير لتلف الكبد.. أبرزها اصفرار العينين

كتبت ميرفت رشاد

الكبد أحد أهم أعضاء الجسم، فهو مسئول عن إزالة السموم من الدم، واستقلاب الدهون والكربوهيدرات، وإنتاج المواد الأساسية التي تسمح لأجزاء الجسم الأخرى بالعمل، إذا كان الكبد لا يعمل بشكل صحيح ، فقد يتسبب ذلك في مشاكل صحية خطيرة ، وإليك العلامات ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

اصفرار العينين أو الجلد



اليرقان - اصفرار العينين أو الجلد - هو علامة أخرى شائعة لتلف الكبد، يحدث ذلك عندما لا يتمكن الكبد على النحو الأمثل من تصفية البيليروبين ، وهي مادة كيميائية طبيعية تنتجها خلايا الدم الحمراء ، من الدم، يمكن أن يتسبب ذلك في تحول لون العينين والجلد إلى اللون الأصفر

تورم



احتباس السوائل هو أكثر الأعراض شيوعًا لتلف الكبد، يعاني منه حوالي 50٪ من الأشخاص المصابين بتليف الكبد ، وهو أشد أشكال أمراض الكبد ، حيث تحل الأنسجة الندبية محل أنسجة الكبد السليمة، يمكن أن يسبب احتباس السوائل تورمًا في ذراعيك أو ساقيك أو بطنك، يحدث هذا عندما لا يعود الكبد قادرًا على إنتاج الألبومين ، وهو بروتين يمنع السوائل من التسرب من الأوعية الدموية إلى الأنسجة، يمكن أن يتراكم هذا السائل المتسرب في الكاحلين والساقين والبطن ، مما يسبب تورمًا مؤلمًا.

البول الداكن



البول الداكن - قد يكون برتقاليًا أو كهرمانيًا أو بنيًا - هو علامة أخرى على أن الكبد التالف قد سمح للبيليروبين بالتراكم في الدم، إذا لاحظت أن بولك أغمق من المعتاد ، فمن المهم الاتصال بطبيبك في أسرع وقت ممكن.

براز شاحب أو عائم



قد يلاحظ بعض الأشخاص المصابين بتلف الكبد تغيرات في برازهم، قد تكون أفتح من المعتاد ، من الأصفر إلى الطين ، أو حتى الرمادية أو البيضاء، قد يشير هذا إلى أن الكبد التالف يعاني من مشكلة في معالجة الصفراء ، والتي تحول لون البراز إلى اللون البني، يمكن أن يكون البراز العائم علامة على أن الكبد التالف لم يعد قادرًا على معالجة الدهون على النحو الأمثل.

وجع بطن



يقع الكبد في الجانب الأيمن العلوي من البطن ، خلف القفص الصدري وأسفله مباشرة، قد يتورم الكبد التالف ، مما يضغط على الأنسجة المجاورة ويسبب الألم، يُبلغ معظم المصابين بأمراض الكبد عن آلام في البطن، قد يبدو هذا وكأنه ألم خفيف أو خفقان أو إحساس بالطعن في الجزء العلوي الأيمن من البطن ، أسفل ضلوعك مباشرة، يمكن أن يؤدي التورم الناتج عن احتباس السوائل (المعروف باسم الاستسقاء) وتضخم الطحال والكبد الناجم عن تليف الكبد إلى الشعور بعدم الراحة في البطن.