كشف ملابسات تداول استغاثة لمواطن ضد أعمال بلطجة فى كفر الشيخ

كتب - عبد الرحمن سيد

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات لما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، من تعليق يتضمن إلتماس صاحب الحساب اتخاذ اللازم حيال بعض الأشخاص لممارستهم أعمال البلطجة، بدائرة مركز شرطة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ لا تألو جهداً فى توجيه العديد من الحملات الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار بنطاق المحافظة.. حيث أسفرت نتائج تلك الحملات الأمنية بالمنطقة محل الشكوى خلال الآونة الأخيرة عن ضبط عدد (297 قضية) بإجمالى 312 متهم ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,700 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,400كيلو جرام –كمية من مخدر الشابو – 350 قرص مخدر – بندقية آلية –8 فرد خرطوش –2 طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 155 قطعة سلاح أبيض).

وتمكنت إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية من ضبط عدد (1132) قضية مخالفات الصيد، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.