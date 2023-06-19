أجهزة الأمن تكشف ملابسات واقعة مقتل شخص فى مطروح.. اعرف التفاصيل

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن مرسى مطروح من كشف ملابسات غموض واقعة مقتل شخص في ظل ظروف غامضة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل خردة لسرقة الدراجة النارية ملك المجنى عليه لبيعها لحسابه الشخصى، تم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (أحد الأشخاص " بها عدة جروح طعنيه نافذة بالجسم" - مقيم بدائرة القسم).

بالانتقال والفحص وبسؤال والدة المجنى عليه قررت قيام نجلها بالتوجه بمركبة "تروسيكل" لشراء بعض المستلزمات، وفى وقت لاحق عثر الأهالي على المجنى عليه وبه الإصابات المنوه عنها بدائرة القسم ، دون المركبة المشار إليها.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل خردة – مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بقيامه باستدراج المجنى عليه بزعم توصيله لإحدى المناطق بدائرة القسم وطلب منه مساعدته في إحضار حقائبه من داخل مبنى تحت الإنشاء، وعقب ذلك قام بمغافلته والتعدي عليه باستخدام "سكين" والاستيلاء على مركبة "التروسيكل" الخاص بالمجنى عليه ولاذ بالفرار، وعقب ذلك قام ببيعها مقابل مبلغ مالي لعميله "سيئ النية" (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه وأرشد عن المركبة المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.