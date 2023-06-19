تعرف على قائمة سلع تراجعت وارداتها فى مارس الماضى

كتب: مدحت عادل

سجلت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة السلع التي تراجعت وارداتها في شهر مارس الماضي، حيث تراجعت قيمة واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة لتصل إلى 334 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 353 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022 بنسبة تراجع بلغت 5.2%، ثم مواد أولية من حديد أو صلب وبلغت قيمتها 281 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 808 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 65.2%.

وتضمنت القائمة أيضا واردات مصر من القمح وسجلت نحو 224 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 386 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022 بنسبة تراجع بلغت 41.9%، ثم واردات المواد الكيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة بلغت 219 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 402 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 38.7%.

وإجمالا بلغت قيمة الواردات المصرية نحو 5.71 مليار دولار في شهر مارس الماضي بينما كانت نحو 9.61 مليار دولار فى شهر مارس عام 2022، بتراجع بلغت قيمة نحو 3.9 مليار دولار، بنسبة تراجع بلغت نحو 40.6%.

وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مارس الماضى مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا منتجـات البتــرول بنسبـة 17.4%، والغاز الطبيعى بنسبـة 28.1%، وخامات الحديد ومركزاتها بنسبـة 0.6%، والفحم بأنواعه بنسبة 0.7%.

وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 1.96 مليار دولار خلال شهر مارس الماضى، مقابل 3.89 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة تراجع بلغت 49.6%.