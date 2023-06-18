10,7 % زيادة فى عدد مشتركي الانترنت عن طريق ADSL فى يونيو 2022

كتب مدحت عادل

أصـــدر الجهــاز المركزي للتعبئــــة العــامــة والإحصاء اليـــوم الاحد النشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية عـام 2021 / 2022 وكان من أهـم مؤشراتهـا أن بلـغ عــدد مشتركـي الانترنت عـــن طــــريق ADSL نحو 10,5 مليون مشترك فـــــي يونيو 2022 مقــابل 9,5 مليـون مشترك في يونيو 2021 بنسبة زيادة قدرها 10,7 ٪، وبلغ عــدد مستخدمي الانترنـت عـن طــريق الهاتـف المحمـول 68,5 مليون مستخــدم في يونيو 2022 مقـابــل 59,7 مليون مستخدم فــي يونيو 2021 بنسبة زيـادة قدرها 14,9 ٪.

وبلغ عــدد مستخدمي الانترنت عـن طــريق USB Modem 2.1 مليــون مستخدم فــي يونيو 2022 مقابل 3,2 مليون مستخدم في يونيو 2021 بانخفاض بلغت نسبته 34,5 ٪، وبلغ عدد خطوط الهاتف المحمول 98,3 مليون خط في يونيو 2022 مقابل 98,6 مليون خـط في يونيو 2021 بانخفاض بلغت نسبته 0,3٪.

وبلـغ عــدد السنترلات 1605 سنترال عـام 2021 / 2022 مقــابل 1199 سنترال عام 2020 / 2021 بنسبة زيادة قدرها 33,9 ٪، وبلغت حمولــة السنترالات 19,9 مليون خط عـام 2021 / 2022 مقابــل 23,3 مليون خط عام 2020 / 2021 بانخفاض بلغت نسبته 14,5٪.

وبلغ عدد الخطوط الشغالــة 12,2 مليـون خط عـام 2021 / 2022 مقابل 12,8 مليون خط عـام 2020 / 2021 بانخفاض بلغت نسبته 4,5٪، وبلــغ عدد الخطـوط التليفونيـة بالقطـاع الحكومــي 84,0 ألـف خـط عــام 2021 / 2022 مقابـل 94,0 ألف خـط عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 10,5 ٪.

وبلـغ عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الخاص 316,7 ألف خط عــام 2021/2022 مقابل 407,5 ألف خـط عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 22,3 ٪، وبلغ عــدد الخطـوط التليفونيـة بالمنـــازل 6,4 مليـــون خـط عــام 2021/2022 مقــابل 6,7مليون خط عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4,6٪.

وبلغ متوسط عدد خطـــوط التليفونات المنزلية / ألف أسرة من السكان 253 خط عام 2021 / 2022مقابل 262 خط عــام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 3,4٪.