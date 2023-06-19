برنامج تدريبي لريادة الأعمال لطلاب الجامعة والشباب حديثي التخرج بأسوان

أسوان - صلاح المسن

عقد مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، الاختبار القبلى والمقابلات الشخصية لطلاب السنوات النهائية بالجامعة، والشباب من حديثى التخرج لحضور البرنامج التدريبى لريادة الأعمال، فى إطار التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية فى مصر ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم حزمة من البرامج التدريبية فى مجال التحول الرقمى وريادة الأعمال بالتعاون مع وزارة الإتصالات.

ومن جانبه، أشار الدكتور أشرف إمام المدير التنفيذى للمركز في تصريحات صحفية، إلى أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان يستكمل المركز تقديم خدماته المتنوعة ضمن الأنشطة التدريبية الخاصة ببروتوكول التعاون بين محافظة أسوان، ومشروعات حياة كريمة رقمية بوزارة الاتصالات حيث تم عقد الإختبار القبلى والمقابلات الشخصية للطلاب والشباب بحضور المدير التنفيذى لمركز التدريب والتنمية المهنية المستدامة بالمحافظة ، وأيضاً الدكتور وليد علام من كلية التجارة، لافتاً إلى أن البرنامج التدريبى يستهدف تدريب 20 متدربًا كمرحلة أولى حيث ستنطلق التدريبات فى 22 يونيو الجارى بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً بقاعات مركز تدريب محافظة أسوان بفندق عروس النيل، ومن المقرر أن يستمر البرنامج التدريبى لمدة 75 ساعة تدريبية .

وأضاف أشرف إمام، أنه يتم تدريب الطلاب والشباب على مهارات الإتصال الفعال فى بيئة العمل، والتداول المالى والإدارة المالية لريادة الأعمال، وإنشاء الشركات الناجحة ، والتعريف بصفات الرائد الناجح للأعمال، وكيف يتم إبتكار مشروع ناجح بأسلوب وتخطيط ممنهج ، وإعداد دراسة جدوى نموذجية تضمن نجاح المشروع، موضحًا بأنه فى نهاية البرنامج التدريبى سيقوم المتدرب بتقديم دراسة جدوى لمشروع من ابتكاره، مع منحه شهادة معتمدة من وزارة الإتصالات لحضور واجتياز البرنامج التدريبى فى ريادة الأعمال.