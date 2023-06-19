إزالة لـ5 حالات تعد وإيقاف تعلية لمبنى مخالف بأسوان

أسوان- صلاح المسن

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود الجارية ل إزالة التعديات أو رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة، بالإضافة إلى القيام بأعمال الصيانة لشبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بأسوان، بالإزالة الفورية لحالة تعدى على مساحة 4 ألاف م2 بقرية الغنيمية وذلك بواسطة العاملين والفنيين بالوحدة المحلية وقرية الرمادى بحرى، كما تم إزالة 4 حالات لتعديات عبارة عن 18 محل تجارى على الطريق الرئيسى أسوان / القاهرة بالعوينية وذلك من خلال معدات الوحدة المحلية وقرى الحجز بحرى وقبلى بقيادة رؤساء القرى ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بمنطقة خور عواضة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال النظافة ، وصيانة وتركيب كشافات الإضاءة بأعمدة الإنارة من خلال قسم الكهرباء بمنطقة عمارات الأولى بالرعاية ، وهو الذى توازى مع قيام مشروع النظافة بتنفيذ أعماله المختلفة بنطاق حى غرب المدينة، بينما قام المسئولين بنطاق حى جنوب بوقف أعمال تعلية لمبنى خلف منطقة التأمين الأهلية عبارة عن دور مخالف بدون ترخيص ، وتم مصادرة مواد البناء ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى.

من ناحية أخري، كان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته للمسئولين بضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة ، والوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية للإستهلاك الآدمى، مع التأكد من إستقرار الحالة التموينية، وتوفير كافة المستلزمات لكافة المواطنين، والإعلان عن أسعارها ومدى مطابقتها للمواصفات فى إطار الإستعدادات الجارية لإستقبال عيد الأضحى المبارك.

وفى ضوء ذلك إستكمل الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك بأسوان تنظيم الحملات المكبرة المشتركة مع مفتشى الأغذية بصحة أسوان حيث أسفرت الجهود عن ضبط 220 كجم من الجبن مجهولة المصدر حيث تم إكتشاف تدوين تاريخين إنتهاء للصلاحية ، وجارى العرض على النيابة العامة لإتخاذ اللازم، كما تم تحرير 9 محاضر جنحة صحية، وتم كذلك إعدام 18 كجم لأغذية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وشارك فى تنفيذ أعمال هذه الحملات مسئولى جهاز حماية المستهلك ، بالإضافة إلى مفتشى الأغذية بمديرية الصحة.

من ناحية أخري، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تواصل مديرية الشئون الصحية بالمحافظة تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية ، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" حيث تم تنظيم 2 قافلة طبية داخل قرية الدكة التابعة لمركز نصر النوبة ، وقرية الحمام التابعة لمركز إدفو ، وقد إستمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين فى كل قرية.

ومن جانبه كان قد أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان في "تصريحات صحفية" بأن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى لـ 2293 مواطن ومواطنة ، لافتاً إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .