التحقيقات: لصتا متعلقات المواطنين بالجمالية سرقتا 3 هواتف بأسلوب النشل

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة الجمالية الجزئية، أن السيدتين المتهمتين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل"، اعترفتا بسرقة 3 هواتف محمول "مجهولة المصدر"، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمتين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (سيدتين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الجمالية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل".