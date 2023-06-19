اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 يونيو 2023 03:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

التحقيقات: لصتا متعلقات المواطنين بالجمالية سرقتا 3 هواتف بأسلوب النشل

الإثنين، 19 يونيو 2023 02:00 ص
التحقيقات: لصتا متعلقات المواطنين بالجمالية سرقتا 3 هواتف بأسلوب النشل محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 كشفت تحقيقات نيابة الجمالية الجزئية، أن السيدتين المتهمتين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل"، اعترفتا بسرقة 3 هواتف محمول "مجهولة المصدر"، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.
 
وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمتين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (سيدتين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الجمالية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل".
 

الداخلية

اخبار الداخلية

جهود الداخلية

حوادث

حوادث اليوم

اخبار الحوادث

حملات أمنية

حملات مرورية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة