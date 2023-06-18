اليوم السابع
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الأحد، 18 يونيو 2023 04:32 م
أكرم القصاص
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علماء يتوصلون لمثبط للإنزيم المتسبب في مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية

الأحد، 18 يونيو 2023 02:30 م
علماء يتوصلون لمثبط للإنزيم المتسبب في مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية علماء يتوصلون لمثبط للانزيم المسبب لمقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية
كتبت أمل علام

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أظهر بحث جديد أجراه باحثون في جنت، في بلجيكا أن العلاج عن طريق الوريد باستخدام  MK-3402 ، وهو مثبط ميتالو بيتا لاكتاماز، يمكن أن يكون استراتيجية فعالة في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، تم تقديم النتائج في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة.

تشكل مقاومة مضادات الميكروبات تهديدًا كبيرًا للصحة العامة، تقاوم بعض البكتيريا العلاج لأنها تنتج إنزيم ميتالو بيتا لاكتاماز، مما يجعل فئة معينة من الأدوية المضادة للبكتيريا تسمى بيتا لاكتام غير فعالة، تم تصميم مثبط ميتالو بيتا لاكتاماز MK- 3402  لمنع إنزيمات metallo-beta-lactamase، بحيث إذا تم إعطاؤه كعلاج بدواء مضاد للبكتيريا (ونوع آخر من الأدوية المانعة لأنواع أخرى من إنزيمات بيتا لاكتاماز التي تصنعها البكتيريا) ، فإن الدواء المضاد للبكتيريا سيكون قادر على العمل ضد البكتيريا المقاومة.

تم إجراء دراستين باستخدام MK-3402 مع دواء مثبط ميتالو بيتا لاكتاماز، والدواء الوهمي، بجرعات مختلفة وعدد الجرعات المعطاة بين الدراسات، لم يعرف المشاركون ولا طاقم الدراسة أي المشاركين كانوا يتلقون عقار الدراسة أو الدواء الوهمي، تمت مراقبة السلامة من خلال فحص نتائج اختبارات الدم، ومخطط القلب الكهربائي، وضغط الدم ، ومعدل ضربات القلب، ودرجة الحرارة ، ومعدل التنفس، والآثار الجانبية التي أبلغ عنها المشاركون.

تشير مستويات من مثبط ميتالو بيتا لاكتاماز MK-3402 في الدم التي تم قياسها في هذه الدراسات إلى أن  جرعات 3 مرات يوميًا يجب أن توفر مستويات كافية من مثبط ميتالو بيتا لاكتاماز MK-3402 في الدم لمنع البكتيريا metallo-beta-lactamase. ومع ذلك، هناك حاجة لدراسات أكبر لتقييم سلامة وفعالية مثبط ميتالو بيتا لاكتاماز MK-3402 بالاشتراك مع عوامل أخرى مضادة للجراثيم.


مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية

المضادات الحيوية

البكتيريا الشرسة

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