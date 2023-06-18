اليوم السابع
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بوتين يشيد بالطواقم الطبية بمنطقة العمليات بمناسبة يوم العاملين بالمجال الطبى

الأحد، 18 يونيو 2023 09:52 ص
بوتين يشيد بالطواقم الطبية بمنطقة العمليات بمناسبة يوم العاملين بالمجال الطبى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ.ش.أ

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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالعمل المتفاني للطواقم الطبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة وفي المناطق الجديدة.

وقال بوتين - في رسالة فيديو أوردتها قناة (روسيا اليوم)؛ بمناسبة يوم العاملين في المجال الطبي - "أوجه كلمات شكر خاصة للأطباء الذين يؤدون واجبهم المهني، ويشاركون في العملية العسكرية الخاصة، ويخاطرون بأنفسهم في سبيل إنقاذ الجرحى".

وأضاف أن الوسط الطبي الروسي لديه تقاليد قوية متوارثة، وقاعدة قوية من المدارس العلمية، ويتسم بالتفاني الطبي، الذي لا ينفصل عن الرحمة والمروءة في النفوس.

بدوره.. أشاد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو- خلال زيارته، اليوم، للعسكريين الذين يتلقون العلاج في مستشفى (فيشنفسكي) العسكري - بعمل الطواقم الطبية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.

وقال شويجو: "يعتبر إخلاء الجرحى بسرعة من ساحة القتال، الأمر الأهم دائما بكل تاريخ الحروب والعمليات القتالية.
وأضاف أن الأطباء العسكريين رائعون ويستحقون المديح والثناء؛ لأنهم يعملون بشكل جيد وبسرعة، معربا عن شكره وتقديره للأطباء العاملين لخدمة العسكريين في منطقة العمليات العسكرية.

في السياق.. قلد شويجو العسكريين الذين يتلقون العلاج بأوسمة وميداليات؛ لخدمتهم المتفانية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.

 


بوتين

روسيا

الطواقم الطبية

وزير الدفاع الروسي



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