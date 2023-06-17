5 معادن مفيدة لصحة قلبك.. أبرزها البوتاسيوم والماغنيسيوم

كتبت ميرفت رشاد

العديد من الفيتامينات والمعادن والمغذيات الدقيقة مسئولة عن صحة القلب، هذه العناصر الغذائية مطلوبة على المستويين الكلي والجزئي من أجل الأداء السليم لأحد أكبر أعضاء الجسم، وإليك أهم المعادن المفيدة لصحة القلب، وفقًا لما نشره موقع "timesofindia".

البوتاسيوم يريح جدران الأوعية الدموية

يوجد البوتاسيوم في الأطعمة المتوفرة بشكل شائع مثل البطاطا الحلوة والفاصوليا، وهو أحد أكثر المعادن التي يتم التقليل من شأنها ، وهو في الواقع مهم للعديد من وظائف الجسم المهمة، يلعب البوتاسيوم دورًا رئيسيًا في أداء العضلات بما في ذلك إرخاء الأوعية الدموية. يؤدي ذلك إلى خفض ضغط الدم والحفاظ على القلب، يجب أن يستهلك كل فرد 4.7 جرام من البوتاسيوم كل يوم.

يتحكم الكالسيوم في النشاط الكهربائي للقلب نعلم جميعًا أن الكالسيوم يلعب دورًا أكبر في صحة العظام، تلعب جزيئات الكالسيوم دورًا مهمًا في النشاط الكهربائي وعمل القلب، يتحكم الكالسيوم في اقتران الانقباض والإثارة القلبية، تتحكم جزيئات الكالسيوم المشحونة ، Ca2 + ، عند دخولها خلايا عضلة القلب في الإيقاعات الكهربائية وكذلك عدم انتظام ضربات القلب التي تهدد الحياة.

يوجد الكالسيوم بكثرة في الحليب ومنتجات الألبان الأخرى والخضروات ذات الأوراق الخضراء وفول الصويا والفول والعدس، يجب أن يتناول الشخص البالغ 1000 إلى 1200 مجم من الكالسيوم يوميًا.



الماغنيسيوم يحسن أداء العضلات والأعصاب المغنيسيوم الموجود بشكل شائع في الأفوكادو والشوكولاتة الداكنة واللوز والجوز والموز مهم للغاية لصحة القلب لأنه عنصر أساسي في عمل الأعصاب.



مثل البوتاسيوم، يلعب المغنيسيوم أيضًا دورًا رئيسيًا في إرخاء الأوعية الدموية. ينظم ضغط الدم وسكر الدم ووظائف العضلات أيضًا، من الناحية المثالية ، يجب أن يستهلك المرء 320-420 ملليجرام من المغنيسيوم يوميًا.

الصوديوم يخفض ضغط الدم خلصت العديد من الدراسات إلى دور الصوديوم في خفض ضغط الدم، تم العثور على الأطعمة التي تتناول كميات كبيرة من الصوديوم لتأثيرات ضارة على صحة القلب من خلال زيادة مخاطر العوامل الضارة مثل ضغط الدم، لصحة القلب ، يجب الحد من استهلاك الصوديوم إلى 1500 ملليغرام في اليوم.

أوميجا 3 أحماض دهنية تشتهر الأحماض الدهنية أوميجا 3 بالعديد من الفوائد الصحية الهامة التي تقدمها، من إبطاء تكوين الترسبات إلى المساعدة في منع عدم انتظام ضربات القلب، يلعب أحماض أوميجا 3 الدهنية عدة أدوار في أداء القلب، كما أنها تقلل من مستويات الدهون الثلاثية في الدم.



توصي جمعية القلب الأمريكية باستهلاك ما يصل إلى 1.6 جرام من أحماض أوميجا 3 الدهنية يوميًا.

نصائح صحية في حين أن هذه المعادن ضرورية لصحة القلب ، فإن استهلاك كميات زائدة منها يمكن أن يؤثر سلبًا على عمل القلب.

تختلف الجرعة الدقيقة لهذه المعادن من شخص لآخر وتعتمد على الحالة الصحية الحالية للفرد. يُنصح بعدم علاج نفسك بهذه المكملات وبدلاً من ذلك حاول تضمين الأطعمة الغنية بهذه المعادن،إذا كانت هناك حاجة لإضافة مكملات إلى النظام الغذائي ، فتأكد من الجرعة من طبيبك.