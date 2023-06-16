نصائح لإضافة المزيد من الدهون الصحية إلى نظامك الغذائي

كتب – حسام الشقويرى

الدهون هي نوع من العناصر الغذائية ، ومثلها مثل البروتينات والكربوهيدرات ، يحتاج جسمك إلى بعض الدهون للحصول على الطاقة وامتصاص الفيتامينات وحماية صحة القلب والدماغ. قيل لنا لسنوات إن تناول الدهون سيضيف بوصات إلى محيط الخصر لديك، ويرفع نسبة الكوليسترول ، ويسبب عددًا لا يحصى من المشاكل الصحية. لكننا نعلم الآن أن الدهون ليست كلها متشابهة، وفقا لما نشره موقع healthifyme

وتعتبر الدهون "السيئة" ، مثل الدهون الاصطناعية والدهون المشبعة غير صحية يتم إلقاء اللوم فيها على جميع الدهون - زيادة الوزن ، وانسداد الشرايين ، وزيادة خطر الإصابة بأمراض معينة ، وما إلى ذلك. لكن الدهون "الجيدة" مثل الدهون غير المشبعة وأحماض أوميجا 3 الدهنية لها تأثير معاكس. وفي الواقع ، تلعب الدهون الصحية دورًا كبيرًا في مساعدتك على إدارة حالتك المزاجية ومحاربة التعب ، وحتى التحكم في وزنك.

من خلال فهم الفرق بين الدهون الجيدة والسيئة وكيفية تضمين المزيد من الدهون الصحية في نظامك الغذائي ، يمكنك تحسين طريقة تفكيرك وشعورك ، وزيادة طاقتك ، وحتى تقليل محيط الخصر لديك.

الدهون الغذائية والكوليسترول

تلعب الدهون الغذائية دورًا رئيسيًا في مستويات الكوليسترول لديك. الكوليسترول مادة دهنية تشبه الشمع يحتاجها جسمك ليعمل بشكل صحيح. الكوليسترول في حد ذاته ليس سيئًا. ولكن عندما تحصل على الكثير منه ، يمكن أن يكون له تأثير سلبي على صحتك. كما هو الحال مع الدهون الغذائية ، هناك أنواع جيدة وسيئة من الكوليسترول.

الكوليسترول الحميد هو النوع "الجيد" من الكوليسترول الموجود في الدم.

الكوليسترول الضار هو النوع "السيئ".

المفتاح هو الحفاظ على مستويات الكوليسترول السيئ منخفضة والكوليسترولHDLالحميد مرتفع ، مما قد يحمي من أمراض القلب والسكتة الدماغية.

وعلى العكس من ذلك ، فإن المستويات المرتفعة من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة يمكن أن تسد الشرايين ويمكن أن يكون انخفاض HDL علامة على زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

بدلاً من كمية الكوليسترول التي تتناولها ، فإن التأثير الأكبر على مستويات الكوليسترول في الدم هو نوع الدهون التي تتناولها. لذا بدلاً من حساب الكوليسترول ، من المهم التركيز على استبدال الدهون السيئة بالدهون الجيدة.