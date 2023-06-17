لصحة الدماغ.. 8 نصائح لزيادة إنتاج السيروتونين بالجسم بشكل طبيعى

السيروتونين هو ناقل عصبي مسؤول عن تنظيم الحالة المزاجية والنوم والشهية ووظائف الجسم الأخرى، من خلال تسهيل هذه الوظائف، يساعد السيروتونين في تنظيم الأداء السليم لدماغك، يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات السيروتونين إلى مجموعة من مشاكل الصحة العقلية ، بما في ذلك الاكتئاب والقلق والأرق، وإليك العديد من الطرق لتعزيز إنتاج السيروتونين بشكل طبيعي، وفقا لما نشره موقع " ndtv".
لصحة الدماغ.. 8 نصائح لزيادة إنتاج السيروتونين بالجسم بشكل طبيعىالسبت، 17 يونيو 2023 03:00 م
الموز
كتبت ميرفت رشاد
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