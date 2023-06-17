لصحة الدماغ.. 8 نصائح لزيادة إنتاج السيروتونين بالجسم بشكل طبيعى

كتبت ميرفت رشاد

السيروتونين هو ناقل عصبي مسؤول عن تنظيم الحالة المزاجية والنوم والشهية ووظائف الجسم الأخرى، من خلال تسهيل هذه الوظائف، يساعد السيروتونين في تنظيم الأداء السليم لدماغك، يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات السيروتونين إلى مجموعة من مشاكل الصحة العقلية ، بما في ذلك الاكتئاب والقلق والأرق، وإليك العديد من الطرق لتعزيز إنتاج السيروتونين بشكل طبيعي، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

8 طرق لزيادة إنتاج السيروتونين في الجسم:

1. تناول نظام غذائي متوازن ثبت أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الكاملة ، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، يزيد من مستويات السيروتونين، إن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من التربتوفان ، وهو حمض أميني ضروري لإنتاج السيروتونين، مهم بشكل خاص تشمل الأطعمة الغنية بالتريبتوفان الديك الرومي والدجاج والبيض والحليب والجبن والموز والمكسرات.

2. الحصول على ما يكفي من ضوء الشمس ضوء الشمس هو مصدر طبيعي للسيروتونين ، وقد ثبت أن قضاء الوقت في الشمس يزيد من إنتاج السيروتونين، اهدف إلى قضاء 30 دقيقة على الأقل يوميًا بالخارج في ضوء الشمس ، خاصةً في الصباح عندما تكون الشمس في أقوى حالاتها.

3. ممارسة الرياضة بانتظام التمرين هو طريقة طبيعية أخرى لزيادة مستويات السيروتونين، عند ممارسة الرياضة ، يفرز دماغك الإندورفين ، والذي بدوره يحفز إنتاج السيروتونين، اهدف إلى ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا ، خمسة أيام في الأسبوع، لجني الفوائد.

4. ممارسة تقنيات الاسترخاء يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى خفض مستويات السيروتونين ، لذا فإن ممارسة تقنيات الاسترخاء يمكن أن تكون وسيلة فعالة لزيادة إنتاج السيروتونين، اليوجا والتأمل والتنفس العميق واسترخاء العضلات التدريجي كلها تقنيات استرخاء فعالة.

5. تناول المكملات هناك العديد من أنواع المكملات الغذائية التي يمكن أن تساعد في تعزيز مستويات السيروتونين ، من المهم التحدث إلى طبيبك قبل تناول أي مكملات ، حيث يمكن أن يتفاعل بعضها مع الأدوية أو يكون لها آثار جانبية.

6. احصل على قسط كافٍ من النوم النوم مهم للحفاظ على مستويات السيروتونين الصحية، عندما تكون محرومًا من النوم ، فإن عقلك ينتج كمية أقل من السيروتونين، اهدف إلى الحصول على ما لا يقل عن سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة.

7. تواصل مع الآخرين يمكن أن يؤدي التنشئة الاجتماعية والتواصل مع الآخرين إلى تحفيز إفراز السيروتونين، إن قضاء الوقت مع أحبائك أو التطوع كلها طرق رائعة لتعزيز مستويات السيروتونين.