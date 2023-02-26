5 أطعمة تعزز تنظيم السيروتونين والمزاج لتقليل الغضب والاكتئاب

كتبت ميرفت رشاد

هل أنت مكتئب باستمرار، وغاضب، وتحارب تقلبات المزاج السيئة، كل ذلك بدون سبب؟ قد يكون علامة على نقص السيروتونين، ومن المعروف أن الأكل له تأثير كبير على صحة الفرد وسعادته، مع مرور الوقت، تم استخدام التدخلات النفسية مثل الاستشارة والأدوية وحتى الاستشفاء لعلاج اضطرابات الصحة العقلية.

ويركز الطب النفسي الغذائي على كيفية تأثير النظام الغذائي والتغذية على شعور الناس عقليًا، ويسعى إلى دعم التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة المستخدمة في علاج اضطرابات الصحة العقلية، وإليك الأطعمة القادرة على تعزيز مستويات السيروتونين، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

قالت أخصائية التغذية لوفنيت باترا، إن الأطعمة الغنية بالتريبتوفان، وهو حمض أميني يساعد على زيادة إنتاج السيروتونين ، ويمكن أن يكون له تأثير إيجابي على مزاجك وصحتك العامة، فإليك 5 أطعمة غنية بالسيروتونين يمكن أن تساعدك.

5 أطعمة غنية بالسيروتونين لتحسين الصحة العقلية وفقًا لأخصائي التغذية:

1. يحتوي الموز على حمض أميني يسمى التربتوفان، يستخدم جسمنا التربتوفان لإنتاج 5-HTP ، المركب الذي يصنع السيروتونين والميلاتونين، وهما ناقلان عصبيان ينظمان الحالة المزاجية والنوم.

2. يحتوي اللوز على الكثير من العناصر الغذائية، بما في ذلك حمض الفوليك والمغنيسيوم، يلعب المغنيسيوم دورًا كبيرًا في تطوير مادة السيروتونين ، وهو مساهم رئيسي في الشعور بالسعادة في عقلك، اللوز غني أيضًا بفيتامينات B2 و E التي تساعد على تقوية جهاز المناعة في أوقات الإجهاد.

3. يحتوي الحليب A2 على التربتوفان وهو حمض أميني ينتج مادة السيروتونين، وبالتالي يلعب دورًا مهمًا في تنظيم أنماط النوم والمزاج.

4. الأناناس يحتوي على التربتوفان لتعزيز السيروتونين في الدماغ، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الأناناس على بروتين البروميلين، والذي يأتي بخصائص قوية مضادة للالتهابات.

5. منتجات الصويا هي مصادر غنية للتربتوفان، موضحة أنه يجب دمج هذه الأطعمة مع الكربوهيدرات الصحية من أجل التأثير على مستويات السيروتونين.