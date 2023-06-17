العرابي: العلاقات المصرية الهندية تشهد أفضل فتراتها في عهد الرئيس السيسي

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أكد رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية السفير محمد العرابي، أن العلاقات بين مصر والهند في أفضل فتراتها خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تشهد زخمًا وانطلاقة جديدة غير مسبوقة في كافة المجالات.

جاء ذلك في كلمة للسفير محمد العرابي على هامش المشاورات المصرية الهندية بين أعضاء المجلس المصري للشئون الخارجية ووفد «مؤسسة الهند» (المعنية بدراسة وتحليل آخر المستجدات والقضايا على الساحة الدولية)، برئاسة رام مادهاف عضو مجلس أمناء المؤسسة، المتواجد بالقاهرة قبيل الزيارة الرسمية لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى مصر يومي 24 و25 يونيو الجاري.

وقال العرابي إن العلاقات المصرية الهندية ارتقت إلى مستوى التعاون الاستراتيجي عقب الزيارة التى قام بها الرئيس السيسي للهند في يناير الماضي والتي حل فيها كضيف شرف لاحتفالات الهند بيومها الوطني "عيد الجمهورية" وذلك للمرة الأولى في تاريخ علاقات البلدين.

ولفت إلى حرص مصر على تحقيق المزيد من تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركات الهندية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الجارية بالبلاد .

وأضاف أن الوفد الهندي، الذي يقوم حاليًا بزيارة للقاهرة، نقل حرص نيودلهي على العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة، مذكرًا كذلك بالعلاقات المصرية الهندية التاريخية والممتدة منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ورئيس الوزراء الهندي الأسبق نهرو.

وشدد على أن الزيارة المهمة والمرتقبة لرئيس وزراء الهند إلى مصر تؤكد حرص ورغبة البلدين في بلورة مشهد جديد يدفع إلى آفاق أرحب في العلاقات المصرية الهندية.