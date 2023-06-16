CNN: الصين تنظر لزيارة بلينكن بشكوك عميقة وتوقعات منخفضة

كتبت ريم عبد الحميد

يستعد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن للقيام بزيارته إلى الصين التى تأجلت لفترة طويلة، والتى تهدف إلى إرساء استقرار العلاقات المتوتر بين القوتين العظمتين فى العالم، إلا أن المزاج فى بكين يكاد يكون غير مرحب، حسبما ما قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية.

فقبل أيام من الزيارة، تلقى بلينكن توبيخا شديدا من مضيفه الصينى، الذى لام واشنطن بشكل مباشر على الزيادة الأخيرة فى التوترات، بعدما ألغى بلينكن زيارته التى كانت مقررة فى فبراير الماضى بسبب أزمة بالون التجسس الصينى المشتبه به.

وفى اتصال هاتفى مع بلينكن، حث وزير الخارجية الصينى كين جانج الولايات المتحدة على إبداء الاحترام لمخاوف بكين الأساسية، والتوقف عن التدخل فى شئونها الداخلية، وفقا لبيان صينى. وأشارت الشبكة إلى أن هذا البيان، الذى كان أكثر صرامة من قراءة نفس الاتصال الصادرة عن الخارجية الأمريكية، يتحدث عن قدر كبير من التوقعات المنخفضة من قبل بكين للزيارة عالية المخاطر، وكذلك عدم الثقة العميق الذى يحوم حول مسعى إدارة بايدن من أجل إذابة الجليد فى العلاقات الفاترة، بحسب ما يقول الخبراء.

وتعد زيارة بليكن، أبرز زيارة لمسئول أمريكى لبكين منذ خمس سنوات. وقالت يون صن، مدير برنامج الصين فى مركز ستيمسون، وهو أحد مراكز الأبحاث فى واشنطن، أن تغطية زيارة بلينكن للصين ليست واسعة النطاق أو حماسية مثلما كانت فى الغرب.

وأضافت أنه بعد التأجيل الأولى للزيارة بسبب حادث المنطاد، فإن الصينيين لا يزالوا قلقين بشأن الإحراج المحتمل، مشيرة إلى أن التوقعات منخفضة ويتم إدارتها بعناية.

من جانبها، قللت الولايات المتحدة أيضا من التوقعات، وقال دانيل برايتنبرنك، أعلى دبلوماسى بالخارجية الأمريكية لشئون شرق آسيا إنهم لن يذهبوا إلى بكين بنية تحقيق قدر من الإنجاز أو التحول فى العلاقة التى نتعامل بها مع بعضنا البعض. وأضاف أنهم ذاهبون إلى بكين بنهج واقعى وواثق ورغبة مخلصة لإدارة المنافسة بأكثر طريقة مسئولة ممكنة، ويأملون على أدنى تقدير تحقيق هذا الهدف.